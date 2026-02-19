Multan a Alejandro Ojeda y Codificado por narcocorridos en Mazatlán

Las autoridades municipales de Mazatlán justificaron la detención del artista Alejandro Ojeda, del grupo Codificado, luego de su presentación en el último día del Carnaval, ya que este interpretó dos narcocorridos, pese a que se le había notificado que estaba prohibido interpretar canciones que hagan apología del delito.

Detalles confirmados

El hijo del exvocalista de la banda El Recodo fue esposado junto con los cuatro miembros de su grupo musical por elementos de la Policía Municipal del puerto, los cuales lo trasladaron a barandilla, en donde un juez civil les fijó una multa a cada uno de ellos por 351.93 centavos, la cual fue cubierta.

Acciones de la autoridad

Jaime Othoniel Barrón Valdez, secretario de Seguridad Pública de Mazatlán, confirmó el hecho, ya que al artista se le había notificado que no podía interpretar canciones alusivas a la apología del delito; pese a ello, este durante su presentación en Olas Altas, interpretó dos narcocorridos, por lo que se procedió a su detención.

El hecho que se divulgó en redes sociales, en los que se observa que al bajar del escenario, Alejandro Ojeda es detenido junto con sus músicos y esposado para ser subido a una patrulla y ser trasladado a barandilla donde se le fijó una multa.