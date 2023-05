Musical "Some Like It Hot" lidera candidatura a los Tony con 13 nominaciones

El musical "Some Like It Hot" lidera con 13 nominaciones las candidaturas a los prestigiosos premios Tony que se anunciaron este martes en Nueva York y que reconocen lo mejor de Broadway cada año.

Las candidaturas fueron anunciadas por Lea Mitchell, la estrella del musical "Funny Girl", que está aún en cartelera, y Myles Frost, que ganó el año pasado un Tony por su representación de Michael Jackson en el musical "MJ".

"Some Like It Hot", el musical de la versión de la película de 1959 que dirigió y produjo Billy Wilder, tiene entre sus nominaciones el de Mejor Musical, Mejor Director y Mejor Actor principal.

En la categoría de Mejor musical tendrá que competir con "& Juliet", "New York, New York" y "Shucked", que acumularon nueve nominaciones cada uno, así como con "Kimberly Akimbo".

"Some like It Hot" se ubica en Chicago, durante la época de la prohibición del alcohol (1920-1933), y cuenta la historia de dos músicos obligados a huir de la Ciudad de los Vientos después de presenciar un golpe de la mafia, en un viaje que cambiará sus vidas.

Para el premio de mejor dirección de un musical compiten Michael Arden ("Parade"), Lear de Bessonet ("Into The Woods"), Casey Nicholaw ("Some Lite It Hot"), Jack O'Brien ("Shucked") y Jessica Stone ("Kimberly Akimbo").

Por otra parte, el diseñador de moda dominicano Emilio Sosa cuenta con dos nominaciones por los vestuarios de las obras "Ain't No Mo" y "Good Night, Oscar".

Entre las obras de teatro que compiten por un Tony figuran tres ganadoras del premio Pulitzer de Drama: "Between Riverside and Crazy", "Cost of Living" y "Fat Ham".

Un total de 38 espectáculos compitieron este año para la edición 76 de los premios Tony cuyos ganadores se darán a conocer el 11 de junio desde el teatro United Palace, en el Alto Manhattan, un evento que tendrá como anfitriona a la actriz y cantante Ariana DeBose.

Ese día, y como habían anunciado anteriormente, los Tony reconocerán con un premio a la Excelencia en el Teatro a Lisa Dawn Cave, Victoria Bailey y Robert Fried.