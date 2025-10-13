Natalie Portman reacciona al acuerdo de paz en Gaza

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La actriz israelí Natalie Portman expresó su postura respecto al acuerdo de paz recientemente firmado en Medio Oriente, que busca terminar con el conflicto entre Israel y Gaza, tras más de dos años de enfrentamientos.

Durante el Festival Lumière (Cannes), Portman fue cuestionada acerca de sus orígenes y respondió: "Bueno, soy de Jerusalén, nací en Jerusalén, así que hoy es un día muy, muy emotivo".

Portman, conocida por papeles en películas como "Thor", "Jackie" y "El cisne negro", celebró el acuerdo que contempla, entre otras cosas, el intercambio de prisioneros y la liberación de rehenes.

"Ver el final de la guerra hoy y la liberación... Es realmente un día trascendental, y se siente casi loco estar hablando de cualquier otra cosa que no sea celebrar, con suerte, la paz", declaró.

En redes sociales, Gal Gadot, actriz originaria de Petaj Tikva (Israel), felicitó la liberación de 20 rehenes con vida, tras más de 738 días de cautiverio en la Franja de Gaza.

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a los líderes de Egipto (Abdelfatah al Sisi), Turquía (Recep Tayyip Erdo?an) y Catar (Tamim bin Hamad Al Thani), firmaron el acuerdo que estipula el fin del conflicto en Gaza.

También se informó que se espera la liberación de 1,968 prisioneros, de los cuales 154 podrían ser deportados, según asociaciones vinculadas con Hamás y la Autoridad Nacional Palestina.

En el Parlamento de Israel, Trump declaró: "Es el fin de una guerra, el fin de una era de terror y el comienzo de una era de fe y esperanza". Su intervención fue acompañada de aplausos del público presente.

Entre los rehenes liberados está el actor israelí David Cunio, quien fue confirmado entre los 20 liberados en el marco del alto al fuego. Cunio es conocido por su aparición en la película "Youth" (2013).