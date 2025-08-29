Natanael Cano sortea incendio de su camioneta
El vehículo presentó una falla y comenzó a arder, informó el staff cantante
Los CT, empresa del cantante hermosillense Natanael Cano, confirmó a través de un comunicado que el artista y su equipo estaban dentro de su camioneta antes de que se incendiara.
"En nombre de Los CT y Natanael Cano, confirmamos que el vehículo involucrado pertenecía a Natanael. Él se encontraba dentro en el momento en que el automóvil presentó una falla y comenzó a sacar humo. Natanael y su equipo salieron del vehículo de inmediato y sin incidentes, y poco después la camioneta se incendió".
"Agradecemos sinceramente a los medios y colegas por su preocupación y apoyo", dice el breve comunicado.
El incidente ocurrió alrededor de las 18.00 horas del miércoles 27, cuando una camioneta Ford Shelby, color blanco, de modelo reciente, presentó fallas y empezó a echar humo, posteriormente se incendió por completo.
Los hechos ocurrieron en el interior del fraccionamiento Haciendas Residencial, donde el cantante visitaba al cantante Gabito.
