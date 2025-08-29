logo pulso
Día del Gamer: una celebración de píxeles, mundos y emociones

De Pac-Man a Elden Ring, los videojuegos han pasado de simples arcades a experiencias inmersivas

Por El Universal

Agosto 29, 2025 12:52 p.m.
A
Este viernes es una fecha especial para todas aquellas personas amantes de los videojuegos, un día que reconoce la experiencia y el entretenimiento que evolucionó de simples arcades hasta los juegos más impresionantes de la actualidad.

Recordar los primeros videojuegos es comparar los primeros píxeles y mundo planos hasta los grandes mapas e incluso experiencias 3D que hoy ofrecen, los videojuegos se convirtieron en arte, narrativa y comunidad global.

Existen juegos que han logrado marcar infancias y juventudes, lo que ha convertido a esta industria en una de las más rentables y popularmente más reconocidas, porque más allá de una forma de pasar el tiempo, los videojuegos pueden ser una forma de conectar, aprender y conocer.

¿Cuáles son los mejores juegos de la historia según la IA?

De acuerdo con ChatGPT el top 10 mejores juegos de la historia, si, desde siempre, considerando ventas, popularidad, innovación, legado, narrativa y claro, impacto cultural:

Super Mario Bros. (1985) – Un clásico que consolidó a Nintendo y sentó las bases del gaming moderno.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998) – Revolucionó la narrativa y exploración en los videojuegos.

Tetris (1984) – Universal, adictivo y simple, uno de los juegos más influyentes de todos los tiempos.

Minecraft (2011) – Redefinió la creatividad, la construcción y el juego colaborativo en línea.

The Last of Us (2013) – Conocido por su profundidad narrativa y carga emocional.

Elden Ring (2022) – Aclamado por su mundo abierto, dificultad y diseño innovador.

Final Fantasy VII (1997) – Un hito en la historia del JRPG y la narrativa cinematográfica en juegos.

Grand Theft Auto V (2013) – Revolucionó el género de mundo abierto con libertad y sátira social.

Pac-Man (1980) – Icono de la cultura pop y precursor de la era de los videojuegos arcade.

Half-Life 2 (2004) – Marcó un estándar en física de juego, narrativa y diseño de niveles.

Día del Gamer: una celebración de píxeles, mundos y emociones
