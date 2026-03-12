Netflix anuncia secuela de Las guerreras K-Pop tras éxito internacional

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- Tras su paso exitoso durante 2025 entre el público de streaming y su recolección de

en lo que va de este año, entre ellos el

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, el Annie y el Critic Choice, la cinta de "" tendrá secuela.Esta tarde la plataformaanunció lade la historia, que estará bajo las órdenes dey Chris Appelhans, sus realizadores originales.Por ahora no existede lo que será la. La cinta conocida por el público gira sobre undel k-pop que realmente combaten a los demonios que se encuentran en la Tierra."Como, me siento muyde que el público quiera más de esta historia y de nuestros personajes. Hay mucho más en este mundo que hemos construido y me emociona poder mostrarlo. Este es sólo el principio", expresó Kang en el comunicado.Para la nueva aventuravolverá a unirse apara suEn su momento el animador mexicano, quien participó en el filme, indicó que para su trabajo observó mucho a lossurcoreanos de, Ive y Twice, que fueron su base."Siempre es difícil (la ejecución) porque los personajes se agarran la ropa, se peina, mueven el cabello. Estatiene el número demás grande donde yo haya trabajado, no sé bien cuántos, pero sí era muchos", dijo a EL UNIVERSAL, durante la semana del estreno.En el comunicado, elasegura estarpor la"(Es a los personajes) Ponerlos a prueba y ver cómo evolucionan, y seguir superando los límites de cómo la música, la animación y la narrativa pueden combinarse", se lee."Las guerreras del K-Pop" buscarán el próximo domingo alzarse con el Oscar en animación, en donde se medirán entre otras a la secuela de "" y "Amélie y los secretos de la lluvia", producida por la mexicana