"EU no aprendió la lección de Vietnam": Oliver Stone

NUEVA YORK, EU, marzo 12 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- A

del estreno de la película "Platoon" (Pelotón), "Estados Unidos no aprendió nada de la lección de Vietnam", declaró en una larga entrevista con la revista "Variety", el cineasta

, recordando el pasado y reflexionando sobre el futuro.Al hacer un balance sobre lasque enfrentó para llevar a cabo la película, el director estadounidense, famoso también por filmes como "JFK" y "Nixon", reveló su tristeza por la irresistible atracción de Estados Unidos hacia las guerras fuera de sus fronteras, así como sus temores de que las posiciones que expresó abiertamente a lo largo de los años hayan comprometido suFilmada con apenasy con un elenco en gran parte compuesto por actores poco conocidos como, Forest Whitaker y Johnny Depp, "Pelotón" fue un enorme éxito, recaudandode dólares y convirtiéndose en la tercera película con mayor taquilla de 1986."Pelotón" llegó luego a triunfar en los, ganando seis premios, incluidos los deEn su, Stone proclamó que tragedias como la de Vietnam no deberían volver a suceder: "Es simplemente ridículo que hayamos vuelto a amar la guerra.nada de Vietnam: seguimos militarizándonos y aumentando el. Continuamos dominando, intimidando y amenazando", dijo el director a Variety.A su juicio, "lafue el mayor desastre después de Vietnam., el peor presidente que hemos tenido. Y ahora (Donald) Trump está comenzando una guerra en Irán, y está jugando el mismo juego con Cuba y Venezuela. Es como con el Imperio Romano. Nunca aprendemos la lección'."