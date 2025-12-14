Netflix en enero 2026: Todos los estrenos en México

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 14 (EL UNIVERSAL).- Enero suele ser un mes de propósitos, pero también de sofá, cobija y maratones. Netflix arranca 2026 con una programación que apuesta por historias románticas, thrillers cargados de tensión, adaptaciones literarias y eventos en vivo que buscan convertir al primer mes del año en una excusa perfecta para quedarse en casa. Desde el regreso de "Bridgerton" hasta nuevos misterios inspirados en Agatha Christie, esto es lo más relevante que aterriza en la plataforma en México y aquí te lo contamos.

El gran estreno de enero tiene nombre y apellido: "Bridgerton", temporada 4, que llega el 29 de enero. Esta nueva entrega cambia el foco y se adentra en la historia de Benedict Bridgerton, el segundo hijo de la familia, un espíritu libre que ha evitado el matrimonio... hasta que una misteriosa Dama de Plata aparece en un baile de máscaras. La serie vuelve a apostar por el romance clásico, los secretos sociales y el drama emocional que la convirtieron en un fenómeno global.

A esta ola romántica se suman títulos como "Gente que conocemos en vacaciones" (9 de enero), una historia sobre amistad, amor y segundas oportunidades, y "Amor de oficina" (1 de enero), una comedia romántica donde la ambición profesional y el deseo chocan dentro de una empresa de moda.

Para quienes prefieren historias más oscuras, enero también trae intriga y tensión. "El botín" (16 de enero) sigue a un grupo de policías de Miami que descubre millones de dólares escondidos, detonando desconfianza y traiciones internas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el terreno del misterio clásico destaca "Agatha Christie: Las siete esferas" (15 de enero), adaptación de la novela de la autora británica, donde una muerte durante una fiesta de lujo desata una investigación llena de giros.

A este bloque se suman "Él y ella" (8 de enero), con una pareja separada que compite por resolver un asesinato, y "En fuga" (1 de enero), un thriller familiar donde la búsqueda de una hija desaparecida destapa verdades devastadoras.

Netflix también explora relatos más íntimos. "Bailando sobre hielo" (22 de enero) mezcla drama, deporte y romance con el regreso de una expatinadora que busca salvar la pista familiar, mientras enfrenta sentimientos no resueltos.

Por otro lado, "¿Cómo traduce este amor?" (16 de enero) propone una comedia romántica diferente: un intérprete profesional debe descifrar algo mucho más complejo que idiomas, el corazón de una celebridad.

En cine, enero traerá "La princesa Kaguya del cosmos" (22 de enero) combina ciencia ficción y sensibilidad emocional con la historia de dos jóvenes que se presentan juntas en un mundo virtual tras la llegada de una chica proveniente de la Luna.

El tono cambia radicalmente con "El falsario" (23 de enero), un drama ambientado en la Roma de los años setenta sobre un artista que se adentra en el mundo del crimen organizado como experto en falsificaciones, inspirado en hechos reales.

El catálogo documental se refuerza con "Secuestros: Elizabeth Smart" (21 de enero), que reconstruye uno de los casos más impactantes de Estados Unidos, centrándose en la supervivencia de Elizabeth y en las fallas del sistema durante su búsqueda.

Enero marca un impulso fuerte al contenido en vivo con la llegada de la WWE. Desde "Monday Night RAW" (5 de enero) y "WWE SmackDown" (2 de enero), hasta "Royal Rumble 2026" (31 de enero), Netflix convierte el deporte espectáculo en una cita semanal. A esto se suma "Star Search" (20 de enero), un evento interactivo donde el público tiene voz y voto en tiempo real.