Netflix estrena tráiler del volumen 2 de Stranger Things

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 15 (EL UNIVERSAL).- La plataforma Netflix acaba de estrenar el tráiler del segundo volumen de "Stranger Things", en el que se da un vistazo de la historia que continuará, tras los últimos acontecimientos, donde Vecna logra abrir las grietas entre Hawkins y el Upside Down tras completar su plan, dejando al pueblo al borde del colapso, ¿qué sucederá a continuación?

El adelanto muestra la continuación de la trama luego de que Will Byers, interpretado por Noah Schnapp, descubre que tiene poderes y uniéndose a la lucha final contra Vecna.

Por otro lado, vemos a Mike Wheeler (Finn Wolfhard) mirando al cielo, mientras que momentos después aparecen Max (Sadie Sink) y Holly Wheeler (Nell Fisher) en una aventura, donde aparentemente viajarán en la mente y los recuerdos de Henry Creel, también conocido como Vecna (Jamie Campbell Bower).

En las imágenes también se observa al grupo formado por Dustin (Gaten Matarazzo), Steve (Joe Keery), Jonathan (Charlie Heaton) y Nancy (Natalia Dyer), quienes entran al Laboratorio Hawkins desde el mundo del Upside Down (Mundo del Revés).

En el tráiler se escucha a Dustin decir: "todo este tiempo todo lo que asumimos del Mundo del Revés ha sido totalmente erróneo", lo que sugiere que esta temporada finalmente revelará de qué se trata este oscuro mundo.

También vemos a los protagonistas descubrir una especie de esfera roja que tendrá cierta importancia en el volumen 2 de "Stranger Things". Asimismo, se revela el nuevo logo de Netflix que acompañará esta etapa de la serie.

Otra de las escenas muestra a Eleven (Millie Bobby Brown) hablando con su hermana Ocho (Linnea Berthelsen), a quien pide ayuda para acabar con Vecna. De fondo se escucha el tema "Upside Down" de Diana Ross, utilizado al inicio de la temporada.

Una de las curiosidades es la reaparición de Murray, interpretado por Brett Gelman, quien volverá a la acción para ayudar a Nancy y a sus amigos a infiltrarse en las instalaciones militares.

También veremos a Vickie (Amybeth McNulty), novia de Robin (Maya Hawke), enfrentarse por primera vez a las criaturas del Upside Down, así como el reencuentro de Mike y Eleven y a Lucas (Caleb McLaughlin) abrazando a Max en el hospital, mientras un demogorgon se acerca.

Finalmente, Holly presencia la verdadera forma de Henry Creel transformado en Vecna y se presenta una emotiva despedida entre Dustin y Steve, donde uno de ellos dice: "Si tú mueres, yo muero". El avance cierra con imágenes del Upside Down agrietándose, tal como ocurrió anteriormente en Hawkins.

El volumen 2 de "Stranger Things" se estrenará el próximo 25 de diciembre, durante la Navidad, a través de Netflix, donde los fans podrán conocer el destino final del grupo de amigos y el último enfrentamiento contra Vecna.