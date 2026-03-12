Netflix prepara serie sobre Frida Kahlo y Diego Rivera

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- La historia de amor entre los pintores

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

tendrá ahora una nueva fase, pero en formato deLos directores("La misma luna") y("Mentiras") se encuentran ahora en el desarrollo de "La Paloma y el Elefante" bajo la producción de, esperando el momento para elegir al casting.De acuerdo con un comunicado oficial de la plataforma streaming, la producción se adentrará en lasy turbulentas de ambos pintores, que se vieron atravesadas por untanto en lo político, como en lo social y artístico.Ambos se conocieron ydel siglo pasado y, con todo y problemas, supuestas traiciones y desamores, estuvieron juntos hasta, cuando murió"(La) Narra la historia de una mujer que se niega a ser sóloy decide contar su propia versión del dolor, y la de un hombre que intenta sostener sufrente a sus contradicciones, mostrando cómo su relación se convirtió eny espectáculo público", detalla el documento.Tanto Riggen como Ripstein saben lo que es retratar, con ficción. Ella dirigió "", sobre los mineros atrapados en Chile por varias semanas, mientras que él estuvo detrás de "",que escudriña a la política mexicana de los 70s y 80s."La Paloma y el Elefante" estará bajo la producción de("" y "").Losindicaron que aúnpara iniciar elKahlo, a diferencia de Rivera, ha sido una figura atrayente para el cine en el género de la ficción. En 1983 se filmó la película "", con Ofelia Medina y Juan José Gurrola; pasando casi 20 años para quela retomara en "", trabajo por el cual alcanzóen la categoría de Mejor Actriz.En 2019 se lanzó "", con la portuguesa María de Medeiros, que cuenta la relación existente entre la enfermera costarricensey Kahlo, a quien cuidó en los últimos años de su vida y el año pasado se estrenó, "", largometraje francés de animación basada en la vida de la pintora.En el género, el más reciente fue "", de 2024, basada en las