Netflix se convierte en el gigante de la transmisión deportiva

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Después de 43 peleas consecutivas siendo transmitidas por televisión abierta, el combate entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Terence Crawford dejará de ser público y gratuito para el público mexicano, ya que tendrán que ver la disputa a través de Netflix, la plataforma de streaming que busca tomar por asalto la industria deportiva.

No es la primera vez que una pelea de boxeo será transmitida por Netflix, que presume más de 300 millones de usuarios registrados, y tampoco será la última vez que esta plataforma tenga los derechos de transmisión de un mega evento.

Dentro de los ejemplos que encontramos dentro del boxeo están las peleas de Jake Paul y Mike Tyson, que fue vista por 108 millones de personas, y ahora contra Gervonta Davis volverán a transmitir la pelea. Además, cuentan con eventos semanales de WWE Raw, y, por si fuera poco, los partidos especiales de Navidad en la NFL entre los Cowboys de Dallas y los Commanders de Washington, así como el cruce entre los Lions de Detroit y los Vikings de Minnesota, también serán transmitidos por Netflix.

Dentro de la plataforma encontrarás, además, un sinfín de documentales, series y películas relacionadas al deporte, algunas producciones incluso son originales de Netflix como "Drive to Survive" de la Fórmula 1 y "Break Point" de tenis, o "Full Swing" de golf.

Además, como parte de la Riyadh Season, misma de la cual forma parte "Canelo", Netflix transmitió el Six Kings Slam con figuras como Jannik Sinner, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic.

Sin embargo, aunque su presencia en la industria deportiva es innegable, y al parecer, imparable, millones de aficionados mexicanos lamentan no poder disfrutar el combate en televisión abierta. En su llegada a Las Vegas, "Canelo" explicó qué pasó.

"Mira, fue un mal manejo que hicieron ahí porque, obviamente, en mi contrato yo siempre procuro tener los derechos de México para que la gente pueda disfrutarla gratis. Ahora sí que traté hasta lo más que te puedes imaginar. En mi contrato está, está redactado donde tengo los derechos de México para que se pasen gratis las peleas. Pero por alguna razón, una mala comunicación, le vendieron a Netflix global, exclusivamente para ellos. Entonces, fue un error que espero que no vuelvan a cometer. Fue mala comunicación entre ellos, que al final de cuentas me llevaron entre las patas. Pero bueno, esperemos que no vuelva a pasar", declaró el campeón indiscutido del peso supermediano.