Va a proceso, detenido con carga de metanfetamina en Matehuala

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en San Luis Potosí, informó que obtuvo la vinculación a proceso para Abel "S", por su probable responsabilidad en la comisión del delito de contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de metanfetamina.

Esto, como resultado de las tareas del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en coordinación con la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en el kilómetro 14 de la carretera federal 57 México–Piedras Negras, tramo Matehuala-Saltillo.

El ahora vinculado fue detenido con clorhidrato de metanfetamina oculta en 12 cajones de madera que, luego del dictamen pericial final, dio un peso de 383 kilos 280 gramos.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF) aportó los datos de prueba necesarios para obtener la vinculación a proceso referida, medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y tres meses para la investigación complementaria.

