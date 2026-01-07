logo pulso
NICK REINER RETIRADO DE LA VIGILANCIA

Por El Universal

Enero 07, 2026 03:00 a.m.
A
NICK REINER RETIRADO DE LA VIGILANCIA

Nick Reiner, acusado del asesinato de sus padres, el director de cine Rob Reiner y su esposa Michele, fue retirado de la vigilancia por riesgo de suicidio en la cárcel de Los Ángeles donde permanece detenido.

Fuentes cercanas a la investigación informaron a TMZ que el acusado, recluido en el Centro Correccional Twin Towers, ya no utiliza el chaleco de prevención de suicidio, una prenda diseñada para evitar que los reclusos se autolesionen y que suele retirarse cuando no se registra ningún intento de autolesión durante un periodo de dos semanas.

No obstante, por el momento permanecerá en un área de Alta Observación, bajo la supervisión constante de oficiales penitenciarios, hasta que un juez determine lo contrario.

El joven es investigado por presuntamente apuñalar a Rob y Michele dentro de su residencia en Brentwood el pasado 14 de diciembre. De acuerdo con los reportes, los cuerpos fueron hallados por Romy, también hija de la pareja.

