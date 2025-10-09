Nicole Kidman deslumbra en la nueva portada de Vogu

La actriz Nicole Kidman protagoniza una portada de la edición especial de Vogue asociada con su evento anual "Vogue World", que en 2025 rendirá homenaje al vínculo entre la moda y el cine. Hasta ahora, en las redes de la ´biblia de la moda´ han compartido imágenes de cubiertas con otras dos actrices destacadas de Hollywood: Ayo Edibiri y Greta Lee.

La actriz australiana causa furor en la sesión fotográfica con vestidos de gala en tonos y texturas impresionantes.

Nicole Kidman en la portada de Vogue

La actriz y productora impacta en la portada de la edición de noviembre de Vogue con un vestido cobrizo con guiño al estilo lencero, con tirantes spaghetti y encaje en el escote.

Pero la falda no es recta ni de textura fluida como el clásico "slip dress", es un diseño con volumen y sutil plisado, que evoca las faldas globo que han estado en tendencia todo 2025. Se completa con un cinturón grueso a la altura de las caderas.

El vestido que lleva Nicole Kidman en esta tapa es de la firma Saint Laurent, diseñado por Anthony Vaccarello y nos expresa varias tendencias: estilo lencero, tonos tierra, prendas con volumen.

Nicole Kidman redefine la elegancia: más looks

Fotografiada por Carlijn Jacobs, Nicole Kidman modela más vestidos de gala. Uno de ellos es de color verde lima con aberturas en el torso y un rico diseño con volantes en el cuello; es de la colección Artisanal de Maison Margiela.

La actriz también posa con un vestido de terciopelo borgoña, con escote asimétrico y drapeado, de Dolce & Gabbana Alta Moda. Uno de los diseños más auténticos es el vestido plateado con abertura en el centro con formas orgánicas, se trata de una creación de Schiaparelli.

Nicole Kidman es una actriz con estilo impecable y lo demuestra una vez más en esta edición de la prestigiosa revista.