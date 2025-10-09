logo pulso
Sheinbaum considera cambiar el nombre del Tren México-Nuevo Laredo

Debate público por la sugerencia de Claudia Sheinbaum Pardo sobre el nombre del tren

Por El Universal

Octubre 09, 2025 12:53 p.m.
A
Sheinbaum considera cambiar el nombre del Tren México-Nuevo Laredo

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Después de que el pasado 5 de octubre hiciera una encuesta a mano alzada en el Zócalo de la Ciudad de México para ver quién estaba de acuerdo con nombrar "Tren Golfo de México" al tren México-Nuevo Laredo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no descartó un cambio de nombre.

En su conferencia mañanera de este jueves 9 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre esta encuesta a mano alzada y con la que aprobó el "Tren Golfo de México".

"¿Por qué nombrar a un tren con la palabra 'Golfo', cuando no tiene conexión con el Golfo de México?", se le preguntó.

"Es que está en el occidente, si no están de acuerdo lo ponemos a votación otra vez, no pasa nada", contestó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"¿Por qué no preguntó en sus recientes informes de gobierno para los estados del norte, si en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas querían que así se llamara?", se le insistió.

"Podemos hacer una consulta para ver cómo se llaman los trenes", respondió Sheinbaum Pardo.

"A ver, ¿Cómo ven?, ¿qué les parece si a ese tren le ponemos "Tren del Golfo de México"? Levante la mano el que esté de acuerdo. A ver, lo voy a poner a votación: ¿Quién está de acuerdo que el tren que va de México a Nuevo Laredo se llame "Tren del Golfo de México"? Mayoría", dijo el pasado 5 de octubre ante miles de asistentes a su evento en el Zócalo y al destacar el rescate de trenes de pasajeros.

