Niegan que se haya solicitado prisión preventiva para Gómez Mont

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 26 (EL UNIVERSAL).- Sobre el caso de la conductora de televisión, Inés Gómez Mont, fuentes consultadas por EL UNIVERSAL señalaron que no se ha solicitado la prisión preventiva por los supuestos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, por una defraudación fiscal de 3.6 millones de pesos que corresponden al ISR de 2017.

Indicaron que son cuatro órdenes de aprehensión contra de la conductora; tres por defraudación fiscal y otra por "lavado" de dinero.

Las fuentes detallaron que no son órdenes nuevas, pues tienen más de un año que se emitieron y que a una de ellas se le concedió el amparo a Inés Gómez Mont.

"En una está por un delito de prisión preventiva oficiosa, lavado de dinero; es la única orden que viene emparejada la prisión preventiva, las otras no se solicita prisión preventiva, para que se solicite prisión preventiva, la persona tiene que ir ante el juez de control a su audiencia inicial y si se le vincula a proceso ahí se le hace la imposición de la medida, no con la orden de aprehensión", explicaron fuentes cercanas de la presentadora.

Abundaron que se llegó a un acuerdo reparatorio por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que debería tener como consecuencia que no la persiguieran y que se acabe el asunto, pero aun así fueron a pedir orden de aprehensión por defraudación fiscal.

El 10 de septiembre de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) giró una orden de aprehensión en su contra, supuestamente por delincuencia organizada y fraudes fiscales.

El 28 de septiembre de ese año, la también modelo se dijo inocente: "No he cometido ningún delito".

---¿De qué se le acusa a Inés Gómez Mont?

Inés Gómez Mont y su marido, Víctor Álvarez Puga, están acusados por defraudación fiscal de 3 mil millones de pesos desde septiembre de 2021. Desde ese tiempo, Gómez Mont y Álvarez Puga se encuentran prófugos de la justicia, pues el gobierno de México pidió a la Interpol una ficha roja para la búsqueda y localización de la pareja de socialités.

Tras las acusaciones en su contra, Inés Gómez Mont reapareció en redes sociales. "Jamás he robado un peso. Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo", redactó en un mensaje.

La más reciente ocasión en que se supo de ella en Instagram fue el 14 de octubre del 2021. Ese día aseguró en un extenso mensaje escrito que todo se trataba de una persecución de mala fe en contra de ella y su esposo.

Basada en reportes de la prensa, Inés apuntó que el procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, había iniciado un procedimiento penal sin estar facultado legalmente para hacerlo.

También aseguró que el 10 de septiembre no había orden de aprehensión existente, pero las autoridades tenían interés en que fuera juzgada y condenada en la opinión pública.

¿Quién es Inés Gómez Mont?

---Y, tercero, indicó que el juez Zeferin Hernández que inicialmente sabía de la calumnia en contra de ella y su esposo, finalmente se convirtió en cómplice.

"Lo repito y lo sostengo: soy inocente y esta es una injusticia", se lee.

Inés Gómez Mont comenzó su carrera profesional en "Los 25+" y "Ventaneando" de Televisión Azteca.