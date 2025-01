Ninel Conde ignora críticas por su apariencia: "Si no te gusta, deja de seguirme"

A Ninel Conde no le interesan las críticas que la gente haga sobre su aspecto físico, su rostro ha dado mucho de qué hablar en años recientes y más desde que reapareció en la televisión, en el programa "¿Quién es la máscara?", donde para muchos lució un rostro irreconocible.

El gusto de Ninel por las cirugías estéticas y por el uso de filtro en sus redes es algo que, la llamada "Bombón asesino", ama, por lo que con frecuencia presume esos cambios y "retoques" que indudablemente dan de qué hablar.

Esta vez presumió sus voluminosos labios, los cuales sorprendieron a los cibernautas por su tamaño, Ninel originalmente no tenía unos labios gruesos, por el contrario, éstos eran delgados y armónicos con su respingado rostro de hace años.

Para la cantante y actriz, quien recientemente se reencontró con su hijo Emmanuel, de 10 años, la gente que ejerce el "hate" en su contra no tiene la presencia de Dios en su corazón.

"Falta de amor, falta de autoestima, de valores, falta de paz, falta de Dios en nuestros corazones, porque cuando tú tienes a Dios en tu corazón, lo único que quieres para el próximo, así no lo conozcas, o te haya hecho algo malo, es el bien", dijo en una entrevista con el programa "Despierta América", donde fue cuestionada sobre el odio y las críticas que recibe en sus redes sociales.

La actriz, de 48 años, no quiso responder qué opina sobre los múltiples comentarios que se leen en redes que señalan que era una Ninel antes y otra después gracias a las cirugías.

"No me interesa hablar del tema, es algo que contamina mis emociones y yo estoy tratando de cuidar mi entorno y a quien no le guste lo que ve en mis redes que me deje de seguir y ya, se acabó el problema", expresó tajante.