Majo Aguilar confiesa que está distanciada de su tío Pepe Aguilar

CIUDAD DE MÉXICO, enero 21 (EL UNIVERSAL).- El corazón de Majo Aguilar habló una vez más para mostrar empatía por su tío Pepe Aguilar y por su prima Ángela Aguilar, quienes han recibido muchas críticas en redes tras hacer público el romance de la cantante con el intérprete de regional mexicano Christian Nodal.

Las críticas a los recién casados se leen incluso en las redes sociales de Majo, quien confesó que aunque desde hace tiempo no hay cercanía ni relación con ellos como alguna vez la hubo, sintió la necesidad de expresar su sentir sobre este momento complicado para ellos.

Majo está segura que las polémicas de su familia no hacen que la gente asista a sus shows, así que agradeció a todos aquellos que la han acompañado en este camino de la música.

"Siempre seguiré con el camino del amor, siempre les daré en los shows todo mi cariño, mi entrega absoluta", expresó.

Confirmó lo que muchos sospechaban, que está distanciada de su tío Pepe Aguilar y de su prima Ángela desde hace meses, sin embargo, enfatizó que el cariño por ellos existe.

"Aunque ya no tenga una relación tan frecuente con ellos, porque, el cariño lo tengo, por esa convivencia que sí tuve en mi adolescencia y que fue una parte vital para mí y para mi desarrollo, y que me dieron tanto amor", recordó.

Majo dijo sentir empatía en este momento por su tío Pepe Aguilar y por su prima Ángela, que aunque, reiteró, en este momento no hay mucha comunicación ni cercanía, sí lo hubo en algún momento y por ende van a ser parte importante en su vida".

"Vayamos en el camino del amor, el mundo es suficientemente duro".

-----Majo Aguilar ya no desea leer comentarios sobre Ángela

Majo, hija de Antonio Aguilar Jr., hizo un llamado para hacer más espacio en los corazones para el amor, y fue clara al decir que no le gustan leer comentarios en sus redes sobre su prima Ángela Aguilar, y expresó que contrario a lo que muchos piensan, no le hace feliz la desgracia de los demás.

"No me beneficia ni me hace bien, me incomoda el que escriban sobre mi prima en mis comentarios", se sinceró, además, se dijo consciente de no poder controlar lo que otros piensan y escriben sobre su familia.

La sobrina de Pepe Aguilar mencionó que su carrera va bien, por buen camino, que ella sigue componiendo, y aclaró que su único deseo es que ella, su familia y los externos estén tranquilos y en paz.

No es la primera vez que Majo Aguilar habla sobre su tío Pepe y su prima Ángela, y aunque recientemente dijo no tocaría más ese tema, decidió volver a hablar de ello, pues comentó que no podía "hacerse de la vista gorda" sobre los comentarios que escriben sobre ellos en sus redes.

La no cercanía entre las primas Aguilar viene de tiempo atrás, aunque resultó más evidente cuando Majo no fue invitada a la boda de su prima Ángela, quien no ha dejado de ser el centro de la crítica por supuestamente haber sido la tercera en discordia entre Christian Nodal y su ex Cazzu, con quien Nodal tiene una hija llamada Inti.