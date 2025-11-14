Nodal y Ángela reaparecen juntos y anuncian boda "muy mexicana"

Christian Nodal y Ángela Aguilar aparecieron de la mano y enamorados en la ceremonia de los Latin Grammy 2025, la pareja, que está por cumplir año y medio de casados ha sorteado todo tipo de ataques y señalamientos desde que destaparon su romance en mayo de 2024, recién había terminado el cantante su relación con Cazzu, la cantante argentina con quien tiene una hija llamada Inti.

Nodal y Ángela alistan su boda religiosa, la cual desean que sea muy mexicana, con tacos y tequila y aunque Christian ya es papá, confesó que volvería a serlo cuando su esposa Ángela esté lista, así lo dijo en entrevista con el programa "Siéntese quien pueda".

"Cuando ella decida yo estoy listo", dijo sobre la idea de convertirse en papá por segunda vez; y es que Nodal dijo que le gustaría que Inti, su hija, asistiera a su boda con Ángela, enlace que planean hacer en el estado de Zacatecas, tierra de la dinastía Aguilar.

"Me encantaría, me fascinaría", expresó.

Christian Nodal ama ser el compañero de Ángela Aguilar

Durante los Latin Grammy 2025, Ángela sólo deseaba ver a su marido, así lo dijo en una transmisión en vivo, donde además bromeó diciendo que "eran los más funados", refiriéndose a ella y a su hermano Leonardo.

Nodal ganó el galardón como mejor álbum ranchero/mariachi por su disco "¿Quién + Como Yo?", categoría en la que también competía su suegro Pepe Aguilar, y aunque Nodal no dedicó el premio a Ángela, como lo hizo en el pasado con sus respectivas pareja, previo a la gala se sinceró sobre cómo está su relación con ella.

"Amo mucho ser compañero, ver cómo mi pareja triunfa es algo hermoso, lo disfruto mucho", expresó, e incluso mencionó que prefiere estar del otro lado que incluso, él estar sobre el escenario.

Sobre el hate que ha recaído más sobre Ángela Aguilar, Nodal se limitó a decir cómo entre ellos se contienen y están siempre el uno para el otro.

"Estamos el uno para el otro, sólidos, siempre me va a tener a su ladito, trato de cuidar su corazón lo más que se puede, lo que está en mi poder, ella hace lo mismo, nos protegemos, nos cuidamos", reflexionó.

Para Nodal, él y Ángela ya han pasado lo más difícil, empezaron al revés, considera.

"Yo creo que ya hemos pasado lo más difícil, las relaciones empiezan de lo más fácil a lo más difícil y nosotros empezamos al revés, hemos aprendido mucho, estamos aprendiendo mucho".

En la charla con "Siéntese quien pueda", el periodista Alex Rodríguez mencionó que entre Nodal y Ángela hay una gran historia de amor que aún no se ha contado; sin embargo, Christian dijo:

"A estas alturas ya no importa, la gente elige qué creer y estoy bien con eso, conozco mi corazón, mi historia y estoy tranquilo", afirmó.