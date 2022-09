Nueva versión 4K de "Avatar" deja sorprendido a James Cameron

A-AA+

Casi trece años han pasado desde que el filme "Avatar", de James Cameron, llegó a las salas de cine y para el director reestrenarlo es una oportunidad para que el público reconecte con la naturaleza pero también que quienes no la vieron como fue planeada (en una gran pantalla) puedan hacerlo.

"Si tienes menos de 22 o 23 años es poco probable que hayas visto la película en el cine, lo cual de cierta forma significa que no la has visto (realmente)", comentó ayer en conferencia de prensa.

El cineasta conocido por filmes como "Titanic" explicó algunos de los cambios que podrán verse para la versión que se estrena el próximo 22 de septiembre.

"Hicimos la película para la gran pantalla, en 3D, y ahora la estamos remasterizado en 4k, con imágenes de alto rango dinámico, algunas secciones a 48 cuadros por segundo. Se ve mejor que nunca, incluso que en su estreno original y hay muchas personas allá afuera, toda una nueva generación de cinéfilos que aunque les haya gustado la película en streaming o Blu-ray, o como la hayan visto, que no han visto realmente la película de la forma en la que quisimos que fuera vista", aseguró.

"Vimos recientemente la película cuando terminamos la remasterización y nos dejó boquiabiertos, es difícil decirlo desde la humildad pero estamos impresionados con como se ve la película, la experiencia física de ella y estamos emocionados de mostrarla a quienes nunca la vieron en el cine".

La cinta se sitúa en el año 2154 donde el exmiembro de la marina Jake Sully (Sam Worthington), quien se encuentra en silla de ruedas, es reclutado para viajar por el universo hacia una luna llamada Pandora en donde un consorcio corporativo está extrayendo un mineral raro que es la clave para resolver la crisis energética de la Tierra.

Debido a la atmósfera tóxica de Pandora es que se crea el programa Avatar con el que los humanos vinculan su conciencia a un cuerpo biológico que controlan remotamente y con el que pueden explorar el lugar cuyos escenarios son de una gran riqueza natural.

"Creo que cuando somos niños simplemente amamos la naturaleza., amamos a los animales, estar ahí afuera con la naturaleza y conforme nuestras vidas avanzan nos alejamos más y más de la naturaleza y creo que la sociedad está sufriendo de un tipo de trastorno por déficit de naturaleza en ciertos niveles y esta película nos regresa a ese niño que se pregunta por la naturaleza, sobre la naturaleza grandiosa y la complejidad y la belleza".

En un panel virtual, Cameron estuvo presente junto a los protagonistas del filme Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez y Stephen Lang, donde destacó el papel de ellos dentro del filme señalando que cada película es tan buena como la gente dentro de ella:

"Estamos viendo cinco personas que dieron parte de su alma a ella, a veces en diferentes formas: los retos de Zoey son diferentes a los de Michelle".

"Cualquiera que sea la cultura de la que vienes, ya sea que estés en China, Japón, Europa, Norteamérica, no importa. La gente ve una universalidad sobre sus vidas en estos personajes a través de los lentes de la ciencia ficción".

Más allá del reestreno de "Avatar", James Cameron ya se encuentra trabajando en las secuelas del filme, la primera que se estrenará este diciembre. Además ya se comenzó a filmar la cuarta película de la franquicia.

"Avatar" es la película más taquillera de la historia con más de 2,800 millones de dólares en taquilla global oficina, superando cintas como "Avengers: endgame".