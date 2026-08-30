Netflix anuncia estrenos de septiembre 2026 con series y documentales

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Septiembre será uno de los meses más cargados para Netflix en la segunda mitad de 2026. La plataforma prepara el regreso de algunas de sus franquicias, nuevas historias de crimen real y varias adaptaciones literarias, además de películas, documentales, realities y producciones animadas.

Entre los títulos que encabezan el calendario están la segunda temporada de "The Gentlemen", el regreso al universo de "Stranger Things" y una nueva entrega de la antología "Monstruo", que esta vez reconstruirá el caso de Lizzie Borden.

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La oferta comenzará desde los primeros días del mes y se extenderá hasta el 29 de septiembre, con estrenos prácticamente todas las semanas. Aquí te contamos cuales son."The Gentlemen"Uno de los primeros lanzamientos será la segunda temporada de "The Gentlemen", programada para el 2 de septiembre.La serie de Guy Ritchie retomará la historia de Eddie Horniman (Theo James), quien descubrió después de heredar la propiedad de su familia que debajo de sus tierras funcionaba parte de un negocio dedicado al cannabis.La primera temporada convirtió el universo de la película homónima de Ritchie en una historia independiente para televisión y presentó a Kaya Scodelario como Susie Glass, encargada de operar el negocio criminal.Un día después, el 3 de septiembre, llegará "Fito Páez: el mundo cabe en una canción", mientras que, el 9, estará disponible "Why Did I Get Married Again?"."Stranger Things"Netflix también regresará a Hawkins, aunque no con una nueva temporada de la serie original.El 17 de septiembre se estrenará la segunda temporada de "Stranger Things: Relatos del 85", producción animada que expande el universo de la ficción creada por los hermanos Duffer y recupera a sus personajes en historias situadas en 1985.Ese mismo día llegará una de las principales apuestas de crimen real de la plataforma: "Monstruo: La historia de Lizzie Borden".La cuarta entrega de la antología producida por Ryan Murphy e Ian Brennan estará dedicada a Borden, quien fue acusada de asesinar con un hacha a su padre y a su madrastra en Massachusetts en 1892.Ella Beatty encabezará el reparto de la producción, acompañada por actores como Charlie Hunnam, Vicky Krieps, Rebecca Hall y Sarah Paulson.-----Misterio y terror latinoamericano en NetflixLas producciones en español tendrán un espacio importante durante la última parte del mes.El 24 de septiembre llegará "Mis muertos tristes", adaptación de la obra de la escritora argentina Mariana Enriquez realizada por Pablo Larraín.La historia sigue a una médica recién jubilada que posee la capacidad de comunicarse con los muertos, un don que decidió ignorar durante buena parte de su vida. La situación cambia cuando descubre que su sobrina también puede establecer contacto con ellos.Ese mismo día Netflix estrenará "Un mundo diferente" y "Balaraw: Blood Island".Previamente, el 22 de septiembre estará disponible "Minerva Academy" y el 23 llegará "Wonka's The Golden Ticket".Para cerrar una de las semanas con mayor número de novedades, el 25 de septiembre Netflix estrenará "El problema final", adaptación de la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte.La miniserie, protagonizada por José Coronado, María Valverde y Maribel Verdú, trasladará al espectador hasta 1959.La historia comienza cuando trece personas quedan aisladas por un temporal en un pequeño hotel situado en un islote cercano a Mallorca. La aparente tranquilidad termina cuando una de las huéspedes aparece muerta y lo que inicialmente parece un suicidio comienza a despertar sospechas.Entre los presentes se encuentra Basil, un actor retirado conocido por haber interpretado a Sherlock Holmes en el cine, quien terminará involucrándose en la investigación.También el 25 de septiembre llegará "Steel Ball Run: JoJo's Bizarre Adventure".-----Netflix apuesta al crimen realAdemás de la historia de Lizzie Borden, Netflix estrenará el 25 de septiembre "Unabomber", una producción sobre Ted Kaczynski, responsable de una campaña de atentados con bombas que se extendió durante casi dos décadas en Estados Unidos.Jacob Tremblay, Russell Crowe y Shailene Woodley forman parte del reparto de la película dirigida por Janus Metz.Durante el mes también llegará "Pollo a lo grande: Una conspiración de comida rápida", documental en el que el comediante Mo Gilligan realiza un experimento de 28 días mientras explora la industria del pollo frito y sus hábitos de consumo.Todos los estrenos de septiembreEl calendario de Netflix para septiembre de 2026 queda de la siguiente manera:2 de septiembre: "The Gentlemen", temporada 2.3 de septiembre: "Fito Páez: el mundo cabe en una canción".9 de septiembre: "Why Did I Get Married Again?".10 de septiembre: "Crew Girl", "The Perfect Lie" y "Call My Agent!: The Movie".11 de septiembre: "Physical 100: Italy" y "Gracias, equipo".16 de septiembre: "The Doll".17 de septiembre: "Stranger Things: Relatos del 85", temporada 2; "Monstruo: La historia de Lizzie Borden" y "Plastic Beauty".18 de septiembre: "Best of the Best".22 de septiembre: "Minerva Academy".23 de septiembre: "Wonka's The Golden Ticket".24 de septiembre: "Mis muertos tristes", "Un mundo diferente" y "Balaraw: Blood Island".25 de septiembre: "El problema final", "Steel Ball Run: JoJo's Bizarre Adventure" y "Unabomber".29 de septiembre: "LEGO One Piece".