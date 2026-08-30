Sube a 38 cifra de muertos por el ataque ruso más mortífero en Ucrania

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El número de muertos por un ataque ruso contra un almacén al oeste de Kiev, el asalto más mortífero de la guerra en lo que va de año, aumentó a 38 y aún hay cuatro personas desaparecidas, informó el domingo el presidente Volodymyr Zelenskyy en redes sociales.

El ataque ocurrió el viernes por la noche contra el almacén —una instalación de almacenamiento de municiones, según autoridades ucranianas— y provocó enormes explosiones e incendios que se extendieron por decenas de viviendas y edificios cercanos en la aldea de Myla.

El ataque se registra en un momento en que Rusia ha intensificado drásticamente su campaña aérea en la guerra de 4 años y medio, con sirenas de alerta antiaérea sonando de forma constante y explosiones y el estruendo de las defensas aéreas resonando en todo Kiev a lo largo del día.

Los equipos de emergencia continuaban sofocando las llamas e identificando y neutralizando artefactos explosivos en el lugar, escribió Zelenskyy en redes sociales. Al menos 52 personas resultaron heridas, dijo Tymur Tkachenko, quien encabeza la administración militar regional local.

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El sábado, Zelenskyy calificó el ataque en Myla como "terrible situación" que parecía ser el resultado de un caso de "negligencia de quienes almacenaron explosivos justo al lado de la población civil". Dijo que estaba en marcha una investigación sobre cómo y por qué se guardó allí la munición, dado que la ley ucraniana prohíbe almacenar munición cerca de viviendas.

La escalada marca un cambio notable de tácticas, ejerciendo más presión sobre las ya tensas defensas aéreas de Ucrania al tiempo que mantiene a los civiles en alerta durante horas. Los ataques diurnos contra la capital habían sido relativamente inusuales anteriormente.

Rusia promete "ataques masivos" contra sector energético de Ucrania

El Ministerio de Defensa en Moscú anunció el domingo que se está preparando para lanzar "ataques masivos" hacia la infraestructura energética de Ucrania. Describió los ataques planeados como represalia por la campaña ucraniana con drones contra los minoristas en línea rusos Wildberries y Ozon, así como contra el sector de petróleo y gas del país.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que los ataques a gran escala contra el sector energético de Ucrania serán "una respuesta apropiada" a lo que consideró la "vía de escalada" de Ucrania y el ataque a la economía civil de Rusia.

Peskov dijo a la televisión estatal rusa que Moscú ha estado lanzando ataques "bastante sistemáticos" contra lo que llamó la infraestructura militar y relacionada con la guerra de Kiev.

En el ataque más reciente del domingo, una instalación logística de Ozon fue impactada e incendiada por un dron ucraniano en la región fronteriza rusa de Belgorod, y la empresa declaró que temía que hubiera múltiples heridos.

Ucrania lanzó en los últimos meses ataques mortales contra instalaciones del mayor minorista en línea de Rusia, Wildberries —el mayor minorista en línea del país, similar a Amazon—, al afirmar que la empresa vende bienes de doble uso que han ayudado al esfuerzo bélico del Kremlin, aunque la empresa lo niega. Drones ucranianos también han impactado refinerías de petróleo rusas y otra infraestructura energética, lo que provocó una crisis de combustible sin precedentes en un país que es uno de los mayores productores de energía del mundo.

Durante los inviernos anteriores de la guerra, Rusia castigó sistemáticamente la red eléctrica de Ucrania, privando a miles de calefacción y luz. Autoridades ucranianas han advertido repetidamente que el próximo invierno podría resultar el más difícil desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022.

Nuevo jefe de Defensa de Ucrania busca cerrar brecha de financiación

El nuevo ministro de Defensa de Ucrania, Yevhen Khmara, dijo que el Ministerio tiene opciones para cerrar la brecha de financiación de defensa de 27.000 millones de dólares que heredó de su predecesor, incluida la búsqueda de más contribuciones de los aliados.

Khmara hizo las declaraciones en su primera sesión informativa con periodistas desde que asumió el cargo el sábado. Su nombramiento siguió a semanas de protestas tras la destitución de Mykhailo Fedorov, que desencadenó un reajuste militar en Kiev y culminó en un video en que Fedorov pidió una nueva elección presidencial. Los comentarios de Khmara se difundieron para su publicación el domingo.

Khmara, un exoficial de fuerzas especiales, asume el cargo en un momento en que el esfuerzo bélico de Kiev enfrenta crecientes presiones financieras. Dijo que una prioridad será evitar escaseces en el campo de batalla, al tiempo que se garantiza que los soldados reciban su paga y se cubran otras necesidades esenciales.

El Ministerio de Defensa de Ucrania está considerando adelantar parte de un préstamo europeo de 90.000 millones de euros (104.000 millones de dólares) previsto para el próximo año, y ha identificado socios para conversaciones separadas sobre la financiación de necesidades específicas de defensa, dijo.

"Ucrania mostrará a sus socios una visión clara y un plan claro", prometió, y añadió que planeaba preservar gran parte del equipo existente del Ministerio.

Kiev lanza cientos de drones a Rusia

También el domingo, el Ministerio de Defensa de Rusia indicó que sus fuerzas derribaron o neutralizaron casi 500 drones ucranianos lanzados durante la noche.

Canales de noticias independientes en Telegram ruso y ucraniano reportaron que los ataques con drones incendiaron una importante refinería de petróleo en Kirishi, al sureste de San Petersburgo. La instalación es una de las mayores refinerías de petróleo de Rusia y la única en el noroeste del país.

El gobernador local Alexander Drozdenko informó únicamente que se produjo un incendio "en la zona industrial de Kirishi" tras los ataques con drones. Añadió que un total de 62 drones habían sido derribados sobre la región circundante.

Los ataques rusos contra Kiev el sábado mataron a una niña de 2 años e hirieron a otras 12 personas, dijo el alcalde Vitali Klitschko en Telegram. En la aldea de Bilbasovka, en el este de Ucrania, un niño de 13 años y un adulto murieron cuando tropas rusas lanzaron bombas sobre casas particulares el domingo, según el funcionario local Vadim Lyakh.

También el domingo, un ataque ucraniano contra una mina en el este de Ucrania ocupado por Rusia mató a una empleada, dijo un funcionario local instalado por el Kremlin. Según Leonid Pasechnik, que encabeza la región ocupada de Luhansk, otras cinco personas resultaron heridas en toda la provincia.

En Rusia, ataques con drones ucranianos hirieron al menos a cuatro personas ese mismo día en las regiones fronterizas de Kursk y Belgorod, afirmaron las autoridades locales.