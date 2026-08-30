logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Amigos, noche casino en el campestre

Fotogalería

Amigos, noche casino en el campestre

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Dos muertos tras brutal choque contra tráiler en Villa de Reyes

Las víctimas viajaban en un automóvil que se impactó contra la caja de la unidad pesada en Villa de Reyes.

Por Redacción

Agosto 30, 2026 11:30 a.m.
A
Dos muertos tras brutal choque contra tráiler en Villa de Reyes
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Dos personas perdieron la vida en un choque entre un automóvil y un tráiler sobre la carretera 37, en el municipio de Villa de Reyes, a la altura de la comunidad Laguna de San Vicente.

      El accidente se registró antes de las 07:00 horas, cuando un automóvil Nissan Versa azul, que circulaba sobre la carretera 37 con dirección a la carretera 57 México, impactó contra un tráiler Kenworth del mismo color que transitaba en sentido contrario.

      LEA TAMBIÉN

      Par de percances dejan solo daños

      En la carretera a Zacatecas y en el Periférico se registraron los accidentes, poco antes del mediodía

      El automóvil chocó contra el eje trasero de la caja seca del tráiler; tras el impacto, el vehículo dio medio giro y quedó en sentido contrario con dos hombres sin vida en su interior.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Al sitio arribaron paramédicos, quienes confirmaron el fallecimiento de ambas personas.

      LEA TAMBIÉN

      Consumo y arrestos disparan decomiso de cannabis: SSPC

      El titular de la SSPC atribuye a estas razones el aumento de aseguramientos

      Elementos de la Guardia Nacional aseguraron el área, mientras que personal de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias para el levantamiento de los cuerpos conforme a los trámites legales.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Dos muertos tras brutal choque contra tráiler en Villa de Reyes
      Dos muertos tras brutal choque contra tráiler en Villa de Reyes

      Dos muertos tras brutal choque contra tráiler en Villa de Reyes

      SLP

      Redacción

      Las víctimas viajaban en un automóvil que se impactó contra la caja de la unidad pesada en Villa de Reyes.

      SSPC y empresas revisan seguridad en la Zona Industrial
      SSPC y empresas revisan seguridad en la Zona Industrial

      SSPC y empresas revisan seguridad en la Zona Industrial

      SLP

      Pulso Online

      El encuentro abordó la vigilancia en rutas utilizadas por trabajadores y transportistas, pero no se detallaron nuevos operativos

      GCE reporta 255 detenciones en una semana
      GCE reporta 255 detenciones en una semana

      GCE reporta 255 detenciones en una semana

      SLP

      Pulso Online

      La corporación aseguró drogas, armas prohibidas y 61 artefactos "ponchallantas" entre el 22 y el 28 de agosto

      Desarman a dos sujetos en colonias de Soledad
      Desarman a dos sujetos en colonias de Soledad

      Desarman a dos sujetos en colonias de Soledad

      SLP

      Redacción