Dos muertos tras brutal choque contra tráiler en Villa de Reyes
Las víctimas viajaban en un automóvil que se impactó contra la caja de la unidad pesada en Villa de Reyes.
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Dos personas perdieron la vida en un choque entre un automóvil y un tráiler sobre la carretera 37, en el municipio de Villa de Reyes, a la altura de la comunidad Laguna de San Vicente.
El accidente se registró antes de las 07:00 horas, cuando un automóvil Nissan Versa azul, que circulaba sobre la carretera 37 con dirección a la carretera 57 México, impactó contra un tráiler Kenworth del mismo color que transitaba en sentido contrario.
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El automóvil chocó contra el eje trasero de la caja seca del tráiler; tras el impacto, el vehículo dio medio giro y quedó en sentido contrario con dos hombres sin vida en su interior.
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Al sitio arribaron paramédicos, quienes confirmaron el fallecimiento de ambas personas.
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Elementos de la Guardia Nacional aseguraron el área, mientras que personal de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias para el levantamiento de los cuerpos conforme a los trámites legales.
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Redacción
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