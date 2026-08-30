Dos muertos tras brutal choque contra tráiler en Villa de Reyes

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Dos personas perdieron la vida en un choque entre un automóvil y un tráiler sobre la carretera 37, en el municipio de Villa de Reyes, a la altura de la comunidad Laguna de San Vicente.

El accidente se registró antes de las 07:00 horas, cuando un automóvil Nissan Versa azul, que circulaba sobre la carretera 37 con dirección a la carretera 57 México, impactó contra un tráiler Kenworth del mismo color que transitaba en sentido contrario.

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El automóvil chocó contra el eje trasero de la caja seca del tráiler; tras el impacto, el vehículo dio medio giro y quedó en sentido contrario con dos hombres sin vida en su interior.

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Al sitio arribaron paramédicos, quienes confirmaron el fallecimiento de ambas personas.

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Elementos de la Guardia Nacional aseguraron el área, mientras que personal de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias para el levantamiento de los cuerpos conforme a los trámites legales.