Xabi Alonso: Chelsea se prepara para todos los escenarios con Enzo Fernández

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El técnico de Chelsea Xabi Alonso manifestó que el club se está preparando para "todos los escenarios" respecto al futuro de Enzo Fernández, después de que el mediocampista argentino volviera a quedar fuera en la victoria 4-3 sobre Brighton en Stamford Bridge en la Liga Premier el domingo.

Según reportes de prensa, el Manchester City está interesado en fichar a Fernández. La ventana de transferencias de verano cierra a última hora del martes.

Fernández tampoco estuvo en la convocatoria para el triunfo de Chelsea en la Copa de la Liga inglesa ante el Luton de la tercera división el jueves.

Consultado sobre si el mediocampista ya había disputado su último partido con Chelsea, Alonso respondió: "Ya veremos. Queremos lo mejor para el equipo y por eso tomamos la decisión contra Luton y hoy".

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"Tenemos que estar atentos (hasta) la noche del martes a lo que vaya a desarrollarse. No estamos seguros", agregó. "Nos estamos preparando para todos los escenarios. Estoy seguro de que, pase lo que pase, a partir del miércoles tendremos una plantilla lo suficientemente buena como para competir en la Liga Premier".

Fernández juega en el Chelsea desde que llegó procedente de Benfica en 2023 por 106,7 millones de libras (entonces 131,4 millones de dólares), una cifra récord en Gran Bretaña en ese momento.