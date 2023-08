O'Farrill agradece muestras de cariño tras disculparse en redes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 1 (EL UNIVERSAL).-Luego de que el comediante Ricardo O'Farrill reapareciera en redes sociales para pedir disculpas a sus amigos a los que ofendió durante el episodio psicótico, el standupero agradeció las muestras de cariño tras dicho anuncio.

Por medio de Twitter, el comediante se mostró agradecido ante los mensajes de apoyo recibidos por usuarios de la red social.

"Estoy sorprendido y muy agradecido con TOOOODOS los mensajes de apoyo que me han brindado. De verdad muchas gracias por demostrarme su cariño, no lo puedo creer. Gracias", se lee en la publicación compartida por el comediante.

Con la voz entrecortada y luciendo una playera con la leyenda "Ánimo", el standupero, dedicó unas palabras a las personas que señaló durante los múltiples lives que realizó en Instagram.

"Esto cuesta mucho trabajo, obviamente, estoy en un lugar vulnerable ahorita, pero este video es específicamente para disculparme con todas las personas a las que ofendí durante mi brote maníaco-depresivo", señala en los primeros segundos del video.

Aseguró que estar en un brote es como "estar poseído, no te das cuenta de tus acciones. Y sí hay muchas cosas malas. En específico hablar mal de tantas personas a las que quiero, respeto y admiro tanto y yo lo que hice fue fallarles".

----¿A quiénes pidió perdón Ricardo O´Farrill?

El comediante pidió disculpas a Rodrigo Escobar, Maye Hernández, Alex Fernández, Yara Cabazos, Diego Zannasi, Isabel Fernández, Karla Camacho, al indicar: "lo único que puedo decirles es que no era yo, pero les fallé".

Respecto a Mau Nieto y Daniel Sosa, comediantes por lo que comenzó la polémica en el mundo del Stand Up en México dijo: "Perdón por esparcir una cosa que no era más que un chisme, que ocasionó un daño que yo no tenía medido y lo mismo con Sofía Niño de Rivera y Jorge Bermúdez, su esposo".

Compartió que a muchos de los antes mencionados tuvo oportunidad de pedirles una disculpa en persona, aunque dio a entender que hay quienes no lo han recibido: "quienes no, entiendo que mis acciones los alejaran y no quieren que los vea ahorita, por eso hago este video".

Finalmente, también pidió disculpas a su familia y a sus seguidores: "no merecían verme así". En un segundo video también se refirió a Román Torres, Pablo Preciado y Melissa Robles , integrantes de Matisse, grupo al que había calificado como "Música de Tías".