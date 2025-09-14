logo pulso
ANDREA & DIEGO SOBRIOS ESPONSALES

ANDREA & DIEGO SOBRIOS ESPONSALES

Owen Cooper se convierte en el actor más joven en ganar un premio Emmy

La miniserie Adolescence brilla en los premios Emmy con premio para Owen Cooper

Por EFE

Septiembre 14, 2025 07:42 p.m.
A
Owen Cooper se convierte en el actor más joven en ganar un premio Emmy

Los Ángeles (EE.UU.), 14 sep (EFE).- El actor británico Owen Cooper se convirtió este domingo en el actor más joven en recoger un premio Emmy, alzándose con el galardón a mejor intérprete de reparto por el drama psicológico 'Adolescence'.

A sus 15 años, el actor que interpreta a Jamie Miller, un joven de 13 acusado del asesinato de una compañera de clase, batió el récord que hasta ahora ostentaba Scott Jacoby, quien tenía 16 años cuando ganó el Emmy en la categoría a mejor actor de reparto en una serie de drama por 'The Certain Summer' en 1973.

La miniserie de Netflix aspira a convertirse en una de las más premiadas de la 77 edición de estos premios, que se están llevando a cabo en el Teatro Peacock de Los Ángeles.

La miniserie Adolescence brilla en los premios Emmy con premio para Owen Cooper

