logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDREA & DIEGO SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

ANDREA & DIEGO SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Hallan a hombre herido dentro de su automóvil

Con lesiones cortantes en el cuello, lo encontraron en Acceso Norte

Por Redacción

Septiembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Hallan a hombre herido dentro de su automóvil

Un hombre que andaba en evidente estado de ebriedad, fue encontrado a bordo de su automóvil con fuertes lesiones de arma blanca en el cuello, por lo que fue atendido y trasladado de emergencia a un hospital para que recibiera la atención médica requerida.

Fue la mañana de este sábado cuando se reportó a las autoridades que había un hombre lesionado dentro de un automóvil Volkswagen color azul marino, el cual se encontraba en la avenida Acceso Norte en los carriles con dirección a la avenida 20 de Noviembre, entre los límites de Soledad y San Luis Potosí.

Elementos de la Guardia Municipal de Soledad llegaron al lugar como primeros respondientes y al verificar que había un hombre herido en el auto, llamaron a los cuerpos de emergencia y los paramédicos llegaron a prestarle ayuda. El sujeto estaba solo dentro del carro con lesiones cortantes en el cuello, por lo que tuvo que ser llevado a un nosocomio para su atención, además andaba alcoholizado.

Por su parte, personal de la Vicefiscalía Científica de la Fiscalía General del Estado, acudió al lugar para realizar una inspección al automóvil en busca de pistas sobre los agresores tal como huellas dactilares y objetos que puedan llegar a ser evidencias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, se esperaba que el lesionado estuviera en condiciones de declarar para que denunciara la agresión y aportara mayores informes sobre sus atacantes, en tanto que la Fiscalía ya inició la carpeta de investigación correspondiente.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Niño es echado a la calle por su madre
Niño es echado a la calle por su madre

Niño es echado a la calle por su madre

SLP

Redacción

Capturan a 3 asaltantes de OXXO’s en Soledad
Capturan a 3 asaltantes de OXXO’s en Soledad

Capturan a 3 asaltantes de OXXO’s en Soledad

SLP

Redacción

Aprehende Fiscalía a sujeto por homicidio
Aprehende Fiscalía a sujeto por homicidio

Aprehende Fiscalía a sujeto por homicidio

SLP

Redacción

Hace unos días en Villa de Arriaga apuñaló a la víctima hasta causarle la muerte

Apresan a individuo por atropellar a su rival
Apresan a individuo por atropellar a su rival

Apresan a individuo por atropellar a su rival

SLP

Redacción