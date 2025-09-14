Hallan a hombre herido dentro de su automóvil

Un hombre que andaba en evidente estado de ebriedad, fue encontrado a bordo de su automóvil con fuertes lesiones de arma blanca en el cuello, por lo que fue atendido y trasladado de emergencia a un hospital para que recibiera la atención médica requerida.

Fue la mañana de este sábado cuando se reportó a las autoridades que había un hombre lesionado dentro de un automóvil Volkswagen color azul marino, el cual se encontraba en la avenida Acceso Norte en los carriles con dirección a la avenida 20 de Noviembre, entre los límites de Soledad y San Luis Potosí.

Elementos de la Guardia Municipal de Soledad llegaron al lugar como primeros respondientes y al verificar que había un hombre herido en el auto, llamaron a los cuerpos de emergencia y los paramédicos llegaron a prestarle ayuda. El sujeto estaba solo dentro del carro con lesiones cortantes en el cuello, por lo que tuvo que ser llevado a un nosocomio para su atención, además andaba alcoholizado.

Por su parte, personal de la Vicefiscalía Científica de la Fiscalía General del Estado, acudió al lugar para realizar una inspección al automóvil en busca de pistas sobre los agresores tal como huellas dactilares y objetos que puedan llegar a ser evidencias.

Asimismo, se esperaba que el lesionado estuviera en condiciones de declarar para que denunciara la agresión y aportara mayores informes sobre sus atacantes, en tanto que la Fiscalía ya inició la carpeta de investigación correspondiente.