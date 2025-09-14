Una guerra de porras y abucheos

Desde hace años buscan fusionar ambas ideologías y, aunque en el Legislativo local y federal lo han logrado, en las bases donde se encuentra el músculo que termina por definir elecciones, está claro que son totalmente incompatibles.

Todos pagaron su boleto para estar lo más cerca de la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Aunque el eslogan decía que correspondía a la presentación del primer informe de gobierno, nada más falso que eso, pues todo se trató de turbas abucheando al de menor arrastre.

Como siempre, los ambulantes improvisaron y cuanto suvenir morenista tenían de visitas pasadas pusieron a la venta. Clauditas, playeras, llaveros, tazas, cachuchas, vasos y demás objetos a los que se les pueda rotular Morena.

El concierto estaba por iniciar y la efervescencia inició con la bienvenida con abucheos al alcalde de la “Capital del Sí”, Enrique Francisco Galindo Ceballos, quien traía porra, pero poco duró el gusto porque el manto verde ecologista apagó los ánimos con un “¡Fuera, fuera, fuera¡”.

De ahí en adelante la tónica fue gritar a todo pulmón “¡Pollo, Pollo, Pollo!” como si se tratara del gran rockstar del momento, poco faltó para que algunos de los fanáticos lanzarán peluches de “El Padrino”, pero se les olvidó.

Con retraso de casi una hora finalmente arribó la comandanta suprema de las fuerzas armadas, acompañada de su sequito guinda y el gobernador Ricardo “Impreciso” –por aquello de las inversiones imprecisas- Gallardo Cardona.

Durante su paso para saludar a los funcionarios presentes la tensión se percibió cuando le extendió la mano al rector de la UASLP, Alejandro Javier Zermeño Guerra y en tanto una mueca del líder de las aves silvestres se fijó hacia el funcionario universitario. Todo ello quedó documentado en una imagen que circula en redes sociales.

El sonido de la baterías y estruendo rocanrolero nunca llegó, porque todo se remitió a musicalización patria. Ya en el momento de los anuncios y la pleitesía a la presidenta sucedió lo de siempre: abucheos sonoros para “El Pollo” mientras Sheinbaum apaciguaba los ánimos morenistas.

La joya de la represión se la llevaron los “asistontos” de ayudantía de la Secretaría del Bienestar, quienes al finalizar el evento impidieron que las y los reporteros salieran del “corral” para que no corrieran a entrevistar a la mandataria nacional.

Derivado de que un asistente morenista observó que el personal tenía retenida a la prensa pudo zafar un alambrón que ataba las vallas. Mientras salían las y los periodista una joven mujer que impedía el paso le dijo a su compañero que ya “los dejara, al cabo ya tenía sus nombres y el medio de comunicación”.