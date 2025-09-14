Entrenador de futbol es vinculado a proceso

Agentes de la Fiscalía General del Estado lograron el auto de vinculación a proceso para un profesor de fútbol que fue detenido en la capital potosina, por los presuntos delitos de violación específica agravada.

El señalado fue detenido en flagrancia por policías municipales de la Capital, cerca de una cancha ubicada en la colonia Valle del Potosí, después de que presuntamente estaba agrediendo sexualmente a una de sus jugadoras de 12 años de edad, al interior de un vehículo marca Ford tipo Mustang.

El entrenador de futbol, Jesús Jaime “N” fue remitido a la Fiscalía Especializada en Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, donde se le aperturó la carpeta de investigación con la que fue conducido a la audiencia de control de la detención, donde un Juez calificó como legal su aseguramiento. Posteriormente, los agentes del Ministerio Público le imputaron el delito de violación específica agravada, con la que la autoridad judicial decretó el auto de vinculación a proceso en conjunto de la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Además, los involucrados del proceso penal tuvieron conocimiento de que habrá un plazo de un mes de investigación complementaria, donde podrán añadir más datos de prueba a las indagatorias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí