Pablo Montero revela porque terminó su romance con Aracely Arámbula

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 12 (EL UNIVERSAL).- Aracely Arámbula continúa cosechando el cariño y respeto de sus fans, gracias a su desempeño como Marcia Cisneros de Lombardo y Marisa Jones en "La madrastra". La telenovela ocupa uno de los horarios centrales de TelevisaUnivision y desde hace aproximadamente dos meses sigue cautivando a su público.

Por su parte, Pablo Montero sigue concentrado en sus presentaciones, donde recibe el afecto de los fans que lo siguen por distintas partes del país. El actor estuvo en el blanco de las críticas hace aproximadamente dos meses por haber reaccionado de manera polémica frente a una periodista de "Ventaneando". Pero lo cierto es que el artista parece no importarle el qué dirán y siempre tiene algún hueco para conceder entrevistas amablemente.

En una conversación con Pati Chapoy, para "Ventaneando", a Montero le tocó hablar de sus romances y el intérprete de "Se te olvidó" mencionó su relación con Aracely. Durante la conversación, el cantante contó que pensó en casarse con "La Chule" y afirmó que sigue habiendo "respeto lindo y mutuo". La decisión fue conjunta y decidieron dejar todo en buenos términos. "Así, bien", dijo el artista coahuilense.

¿Por qué se separaron Aracely Arámbula y Pablo Montero?

Acerca de su casi boda con la actriz chihuahuense, Pablo Montero afirmó el hecho contando que sí pensaron en contraer matrimonio pero que la convicción se esfumó. "No sé qué pasó", declaró el intérprete de "Que me digan viejo". Y seguidamente mencionó que por ese motivo se lanzó la canción "Hay otra en tu lugar" y que "cada quien agarró su ritmo".

En una parte de la entrevista, cuando llegó el momento de contestar por qué los artistas terminaron su romance (que comenzó en el año 2000 gracias a las grabaciones de la telenovela "Abrázame muy fuerte"), Montero fue sincero al decir que recuerda el punto cúlmine como el día que tuvo que viajar a Miami para grabar una nueva pieza artística (2002). El cantante tenía como objetivo su nuevo disco y su noviazgo no estaba en el mejor momento. "Ya andábamos... No mal, pero decidimos dejarlo asÍ", fue claro quien interpretó a Vicente Fernández en "El último Rey".