Page, Stewart y Jagger rinden homenaje a Jeff Beck

Reacciones al deceso de Jeff Beck, innovador del rock y virtuoso de la guitarra, fallecido esta semana a los 78 años.

“El guerrero de las seis cuerdas ya no está aquí para que podamos admirar el encanto que podría crear alrededor de nuestras emociones mortales. Jeff podía canalizar música de lo etéreo. Su técnica es única. Su imaginación aparentemente ilimitada. Jeff te extrañaré junto con tus millones de fans”. — El guitarrista de Led Zeppelin Jimmy Page, quien fue compañero de Beck en The Yardbirds y amigo cercano del guitarrista, vía Instagram.

“Con la muerte de Jeff Beck hemos perdido a un hombre maravilloso y a uno de los más grandes guitarristas en el mundo. Lo echaremos de menos tanto”. — Mick Jagger, vía Twitter.

“Jeff Beck estaba en otro planeta. Me llevó a mí y a Ronnie Wood a Estados Unidos a finales de la década de 1960 con su banda The Jeff Beck Group y nunca volvimos a mirar atrás. Era uno de los pocos guitarristas que cuando tocábamos en vivo realmente me escuchaba cantar y respondía”. — Rod Stewart en Twitter.

“Jeff era una persona tan agradable y un guitarrista destacado, emblemático y genial, nunca habrá otro Jeff Beck. ¡Su forma de tocar era muy especial y distintivamente brillante!”. — El guitarrista de Black Sabbath Tony Iommi en Twitter.

“Tengo el corazón destrozado, yo lo veía bien. Tocaba genial y estaba en forma. Estoy impactado y estupefacto... Era un buen amigo y un gran guitarrista”. — El guitarrista de los Kinks Dave Davies, vía Twitter.

“Ahora Jeff se ha ido. Siento que uno de la banda de mis hermanos ha dejado este mundo, lo voy a extrañar profundamente. Le mando mucho cariño a Sandra, a su familia y a todos los que lo amaron”. — El guitarrista de los Rolling Stones y de The Jeff Beck Group Ronnie Wood en Twitter.

“Qué terrible pérdida para su familia, amigos y para sus múltiples fans. Fue un honor haber conocido a Jeff y un honor increíble haberlo incluido en mi más reciente álbum”. — Ozzy Osbourne, vía Instagram.

“Jeff era un guitarrista genio, yo y mi banda lo pudimos ver de cerca cuando estuvimos de gira con él en 2013. Uno de los mejores momentos era cuando tocábamos “Danny Boy” – a los dos nos encantaba esa canción” — Brian Wilson, vía Twitter.

“Me entristece saber que Jeff Beck ha muerto. Tuve la suerte de verlo una vez y me quedé maravillado por su genialidad. Gracias Jeff por ser increíble para nosotros los guitarristas”. — El guitarrista de Pearl Jam Mike McCready, en Instagram.

“Nadie tocaba la guitarra como Jeff. Por favor vayan por los primeros dos álbumes de Jeff Beck Group y admiren la grandeza”. — El bajista de Kiss Gene Simmons en Twitter.

“Con The Yardbirds y The Jeff Beck Group, abrió un camino imposible de igualar. Toca ahora y para siempre”. — El guitarrista y vocalista de Kiss Paul Stanley en Instagram.

“Estoy devastado al escuchar la noticia de la muerte de mi amigo y héroe Jeff Beck, cuya música me ha encantado e inspirado, así como a innumerables personas más por tantos años”. — El guitarrista y vocalista de Pink Floyd David Gilmour, en Twitter.

“Uno de mis guitarristas absolutamente favoritos de todos los tiempos. El álbum ‘The Truth’ me cambió la vida. Como cantante y guitarrista, quería ser Jeff Beck y Rod Stewart en uno, todos lo queríamos. Qué pérdida”. — El cantante y guitarrista Sammy Hagar, en un comunicado.

“Conocí a Jeff Beck cuando tenía 17 años y me sentí afortunado de conocer a un tipo así, alguien que me podía enseñar cómo se debía abordar eso de tocar la guitarra, y hasta ahora no ha cambiado mucho. Jeff era un alma maravillosa y ya lo echamos de menos terriblemente, pero nos consolamos con el hecho de que estará con nosotros para siempre — Billy F. Gibbons de ZZ Top en un comunicado.

“Un pionero y uno de los grandes de todos los tiempos”. — El guitarrista de los Smiths Johnny Marr, en Twitter.

“Realmente uno de los grandes. La primera vez que lo vi fue en 1966 con The Yardbirds. Brillante, un guitarrista único”. — El bajista de Black Sabbath Geezer Butler, vía Twitter.