PALMA DE ORO HONORÍFICA EN CANNES

LA ARTISTA RECIBIRÁ EL GALARDÓN EN LA GALA DEL FAMOSO FESTIVAL, EN RECONOCIMIENTO A SU TRAYECTORIA ARTÍSTICA

Por EFE

Marzo 12, 2026 03:00 a.m.
A
PALMA DE ORO HONORÍFICA EN CANNES

REDACCIÓN INTERNACIONAL- La artista Barbra Streisand recibirá la Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes, en reconocimiento a su trayectoria artística, adelantó el medio estadounidense Variety.

El galardón será entregado durante la 79 edición del Festival de Cannes, que se celebrará del 12 al 23 de mayo en esa ciudad de la Costa Azul francesa. Streisand, de 83 años, señaló en un comunicado que recibe con "orgullo y profunda humildad" este galardón.

"En estos tiempos difíciles, el cine tiene la capacidad de abrirnos el corazón y la mente a historias que reflejan nuestra humanidad compartida y a perspectivas que nos recuerdan tanto nuestra fragilidad como nuestra resiliencia", señala la artista.

"El cine trasciende fronteras y políticas -añade-, y afirma el poder de la imaginación para forjar un mundo más compasivo".

Streisand sucederá en la Palma de Oro honorífica a nombres como Agnès Varda, Marco Bellocchio, Jodie Foster, Meryl Streep o Robert de Niro, que lo recibió el año pasado.

El cineasta neozelandés Peter Jackson, conocido por la trilogía de ´The Lord of the Rings´ (´El señor de los anillos´), también recibirá este año la Palma de Oro honorífica.

"Barbra Streisand, una estrella mundial, es ante todo una artista que impulsa proyectos que reflejan quién es, que le son propios y que comparte con el mundo entero", señala el director del festival Thierry Frémaux en el comunicado remitido al medio estadounidense.

La actriz, cantante y directora ha acumulado a lo largo de su carrera numerosos reconocimientos internacionales gracias a su trabajo en películas emblemáticas como ´Funny Girl´ (´Una chica divertida´) o ´The Way We Were´ (´Tal como éramos´). 

