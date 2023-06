Paloma Cuevas habla por primera vez de su romance con Luis Miguel

A-AA+

A poco de que se cumpla un año de que se publicaran las primeras fotografías donde Luis Miguel y Paloma Cuevas aparecían juntos, la diseñadora española ha roto el silencio y, por primera vez, habla de la relación que sostiene con "el Sol de México", luego de que coincidiera con un importante periodista español en una boda en la que ella y Luismi acudieron, y en la que no sólo confirmó el amor que la une al cantante, sino que aclaró que lo conoce desde hace muchos años, todavía antes de haber contraído nupcias con Enrique Ponce, su exmarido.

Mucho se ha dicho que el regreso de Luis Miguel a los escenarios y su inesperada actividad en redes sociales se debe a la relación que sostiene con Paloma Cuevas pues, desde que se dejan ver juntos, el famoso cantante se ha mostrado más accesible y cercano a su público, pues hace unos días se viralizó un video donde aparece en un aeropuerto retratándose a lado de algunas y algunos de sus seguidores que se encontraban en el recinto, a la hora que Luismi arribó en el aeródromo.

Aunado a esto, el intérprete de "Cuando calienta el sol", que nunca ha sido muy asiduo de presentarse en eventos públicos, viajó a París a lado de Cuevas, pues fueron unos de los invitados a la boda de Anne-Marie Colling y Daniel Clará, hijo de la diseñadora y empresaria Rosa Clará. En este mismo evento, Paloma se encontró con Boris Izaguirre, columnista de "El País", que aprovechó la oportunidad -según narró en un texto publicado en el diario español- para preguntarle a Paloma acerca del tema que la mantiene en boca de todas y todos: su relación con Luis Miguel.

Fue entonces que la diseñadora, de 50 años, decidió compartir un poco de la historia que la une al cantante de 53, dejando en claro que -si bien- Luis Miguel creó una muy buena amistad con Enrique Ponce, su ex, mientras estuvieron casados, en realidad, ella y Luismi se conocen de muchos años antes, pues sus padres, Victoriano Valencia y Luisito Rey fueron amigos desde la juventud, época en la que el papá del "Sol" toreaba en los festejos taurinos que organizaba su padre.

"Nuestros padres eran amigos y nosotros nos conocemos desde pequeños. La vida nos ha reunido de diferentes formas y ahora estamos juntos", dijo Cuevas a Izaguirre, quien citó a la diseñadora en su columna de "El País".

De acuerdo a información que circula en internet, Luismi y su papá llegaron a vivir en casa de los Valencia por una época, cuando ambos eran pequeños, hasta que la vida del cantante dio un giro y viajó a México para labrar su carrera como cantante-; a su vez, Paloma continuó con sus estudios y años más tarde, en 1996, se casó con el torero Enrique Ponce, del que el intérprete de "La incondicional" se volvió también en íntimo amigo, a tal grado que el español se convirtió en el padrino de bautizó de Miguel, el hijo mayor que de Aracely Arámbula y Luis Miguel.

A través de los años, cabe destacar que, Luismi era captado en las corridas de toros donde participaba Ponce, mientras que este y Cuevas asistían a los conciertos que "el Sol" ofrecía, demostraron que la relación era muy estrecha.

El periodista prosiguió y destacó que Paloma reflexionó acerca del hecho de que el amor entre ella y Luis Miguel nació mucho tiempo después de conocerse: "Tal vez nos fuimos conociendo para luego enamorarnos. ¿Ha sido diferente? Puede ser, pero no podría ser mejor".

Estas declaraciones exaltan que uno de los aspectos más controversiales, alrededor de su amor, tiene que ver con que Luismi era un gran amigo de su exmarido, del que se divorció en 2020, y sólo dos años más tarde emprendió una relación pública con el cantante, quien tomó partido por Paloma a la hora de que se divorciara de Ponce, situación que -desde ese momento- habría causado una ruptura en su amistad que, a la fecha, es inexistente, según lo que ha revelado a medios de España el propio torero.