Paris Hilton habla del abuso sexual que vivió en su adolescencia

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 12 (EL UNIVERSAL).- Por primera vez, Paris Hilton habló del abuso sexual que sufrió en los noventas cuando apenas era una adolescente en un centro de ayuda mental, donde la ingresaron su madre y padre. La celebridad rompió en llanto al recordar una de las prácticas a las que fue sometida, junto a otras compañeras, mientras estuvo internada.

En la actualidad, Paris Hilton que, a inicios de su carrera, se dio a conocer por ser la heredera de una fortuna millonaria, ya que forma parte de la familia Hilton, dueños del Grupo Hilton Hotels & Resorts, pero con el paso de los años se ha hecho de un nombre, gracias a sus apariciones en realitys shows, su carrera como cantante y DJ, y su amistad con grandes estrellas del medio artístico.

Sin embargo, en un nuevo reportaje difundido por The New York Times, la socialité de 41 años mostró una faceta de su vida desconocida y que ella misma –confesó- que había bloqueado de su mente, por lo traumático que resultó; se trató de la experiencia que vivió en un "campamento de entrenamiento" para adolescentes con conflictos emocionales.

La madre y padre de Paris, Kathy y Richard Hilton, inscribieron a su hija en uno de estos centros durante la década de los noventa, cuando la celebridad era adolescente. En el reportaje pueden apreciarse algunas imágenes de Paris, acompañada por su mamá, su hermana Nicky y su hermano Barron II, visitando las instalaciones de una clínica en Utah, al oeste de Estados Unidos.

En las imágenes difundidas puede verse un pasillo decorado con adornos colgantes y habitaciones con literas y peluches en cada una de las camas. Sin embargo, la estancia de Hilton no fue grata, pues no se denominó como una expaciente de un centro de ayuda de adolescentes, sino como una sobreviviente.

En un video, Paris narra el episodio que le cambió la vida, cuando una noche, aproximadamente a las 3:00 o 4:00 horas de la madrugada, parte del personal que trabajaba en el centro la condujeron a ella y a otras compañeras a una habitación, en las que les indicaron que las someterían a un examen médico.

"Esto ni siquiera fue con un médico, fue con un par de miembros del personal", expresó.

Posteriormente, Paris narra que durante la revisión donde fueron acostadas en mesas, el personal del centro introdujo sus dedos en el área genital de las jóvenes.

"Y no sé lo que estaba haciendo, pero definitivamente no eran médicos y fue algo realmente aterrador", prosiguió, mientras sus ojos se rodearon de lágrimas.

Además, la artista reconoció que todos estos años mantuvo ese recuerdo bloqueado de su realidad pero que, recientemente, han vuelto a su memoria.

"Y ahora, mirando hacia atrás como una adulta, eso fue definitivamente abuso sexual", expuso.