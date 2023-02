Paris Hilton presenta las primeras fotos de su bebé

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- Hace unos días, Paris Hilton sorprendió al mundo entero al revelar que se había convertido en madre. A través de sus redes sociales y con una tierna imagen, en la que aparece tomando la pequeña mano de su hijo, fue como dio a conocer la noticia: "Ya eres amado más allá de las palabras", escribió junto a la fotografía.

Ahora, la también empresaria volvió a derretir el internet al mostrar, por primera vez, la familia que ha formado en los últimos meses junto a su esposo Carter Milliken y su pequeño, Phoenix.

Hilton, como toda una orgullosa madre, presentó a su hijo al mundo, con dos fotografías que en unos cuantos minutos se hicieron virales. En las postales, se puede ver a Paris sosteniendo al bebé en sus brazos, mientras que Carter besa su frente con dulzura.

"Bebé Phoenix, nuestro mundo entero", fue el mensaje que colocó la socialité al pie de la publicación que ya rebasó los 900 mil me gustas y ha recibido cientos de comentarios.

"Qué hermosos, felicidades", "Oh por Dios, que hermoso rostro", "Bienvenido al mundo Phoenix", "Hermosos los tres, les mando mucho amor", "Felicidades Paris, te mereces toda la felicidad del mundo", "Que hermoso bebé", "Vas a ser la mejor mamá. Felicidades", "La foto más dulce que he visto en mi vida", son sólo algunos mensajes que se pueden leer.Paris Hilton se convirtió en madre gracias a un vientre subrogado; incluso, en diciembre del 2022 reveló a la revista People que entre sus planes estaba agrandar su familia lo más pronto posible: "Siempre quisimos tener hijos juntos, así que pensé: 'Este es el momento perfecto'. Y es que normalmente me paso 250 días del año volando, por lo que necesitaba conservar los óvulos lo antes posible para que estuvieran listos cuando los necesitáramos. Tenemos un montón de ellos simplemente esperando a que los usemos", dijo.