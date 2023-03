Pascacio López busca la cárcel para Sarah Nichols y Vanessa Bauche

A-AA+

El actor Pascacio López quiere ver en la cárcel a las actrices Sarah Nichols y a Vanessa Bauche por supuestamente mentir en su contra, lo que ocasionó que estuviera 11 meses en la cárcel por lo que pretende demandar a ambas por falsedad de declaraciones.

Este actor que fue encerrado por ser acusado de haber violado a Nichols dio una conferencia de prensa en el que habló acerca del caso judicial.

"Son personas muy malas que son capaces de todo, sí, voy a interponer una denuncia contra Sarah Nichols, ojalá pronto se integre esa carpeta de investigación y ojalá pronto salga la orden de aprehensión en contra de ella y responda por este delito por falsedad de declaraciones ante las autoridades y se paga con cárcel".

Al preguntarle qué acciones legales tomará contra Vanessa Bache respondió que igual será demandada por falsedad de declaraciones.

"En cuanto tenga todas las pruebas también procederemos legalmente (contra Vanessa), puede haber demanda civil también; cualquier testigo que participe en un proceso que diga cosas que no son ciertas en un proceso judicial le está mintiendo a la autoridad y eso es un delito".

López afirmó que no tiene ningún problema con Netflix, pues él ha trabajado con esta empresa en varios proyectos, pero indicó que desafortunadamente exigir respeto y profesionalismo conlleva a lo que sucedió: 11 meses de cárcel.

"Exigir respeto y profesionalismo no debería ser un delito, ni una causa para llevar a la cárcel de una forma tan arbitraria escudándose en discursos de movimientos.

"Personas como éstas y actos como estos le restan credibilidad a todo el esfuerzo que las mujeres con su gran lucha en la que van avanzando en igualdad de sus derechos", opinó.

"¿Por el daño que le hicieron de estar 11 meses en la cárcel las perdona?", se le preguntó; Pascacio respondió que "no tiene nada qué perdonarle a Sarah, ni a Vanessa", considera que la vida y Dios es la que hace un juicio y es quien premia a quien no hacen daño.

"¿Qué sentimiento tiene hacia Sarah?", se le cuestionó y señaló que estar encerrado le creó incertidumbre, la tristeza y la depresión le bloquearon muchas cosas en la cabeza para pensar en cosas que no le iban a ayudar.

"Yo lo único que llegaría a alcanzar a pensar estando en la cárcel es por qué, qué pasará en sus cabezas, cuánta maldad tendrán para hacerme esto y me dolió más por el dolor que le ocasionaba a mi familia, no tuve el tiempo mental ni emocional en pensar en ella en algo externo, rezaba todos los días para que Dios me diera mucha fuerza.

"Pensaba en cómo es posible si teniendo tantas pruebas nosotros yo esté aquí adentro, cómo es posible que se use el chantaje emocional", mencionó, e indicó que los peritos en materia de ginecología confirmaron que no hubo tal violación.

Además, mostró ante la prensa los mensajes que supuestamente le envió Sarah a Pascacio, luego de que ocurrió el acto que ella denunció.

Pascacio explicó que antes del escándalo, él y Sarah Nichols estaban considerando la posibilidad de tener una relación de pareja, esa era la idea, sin embargo, Vanessa Bauche empezó a inventar que compañeros y él empezaban a meter mujeres a un hotel, indicó.

"Ella me llama y me reclama, fue ese coraje, porque creyó la versión de Vanessa de que metía mujeres al hotel".