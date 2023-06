Pati Chapoy, acusada de "prejuiciosa"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 11 (EL UNIVERSAL).- Fue hace dos semanas cuando en "Ventaneando" se dio a conocer que Daniel Bisogno había sido hospitalizado de emergencia, luego de perder dos litros de sangre debido a un cuadro hepático, provocado por varices en el esófago, por lo que tuvo que ser intubado, situación que lo llevó a pensar en que vivía sus últimos momentos de vida, por lo que, luego de conseguir la alta conversó con Pati Chapoy, a la que le confesó que llegó a creer que tenía VIH; tema que fue tratado sin el conocimiento adecuado y necesario para abordar el tema, por lo que la comunicadora ya ha sido señalada en redes sociales.

Desde el pasado jueves, "el Muñeco", como es conocido en el medio artístico, volvió a "Ventaneando", después de 10 días de estar fuera del aire, sin embargo, no participó en la emisión, sino que apareció en una cápsula en la que Pati Chapoy lo entrevistó acerca de la experiencia que vivió durante terapia intensiva, pues recordó que, pese a que estaba anestesiado mientras era intervenido, pudo escuchar el aliento que recibía de los doctores, deseándole que resistiese, lo que le dio fuerzas para luchar, sobre todo, por Micaela, su hija.

Y aunque esta entrevista ya se hizo viral, debido a que es la primera vez que Bisogno rompe en llanto en la televisión, un comentario que realizó la periodista mexicana se robó la atención de las y los internautas. Esto se debió a que, en la primera entrega de la entrevista, Daniel confió que, un mes antes de los acontecimientos, comenzó a sentirse muy débil físicamente, por lo que se sometió a diversos estudios médicos; entre ellos, su doctor le pidió que se realizara un examen para comprobar o descartar la presencia de VIH en su cuerpo.

Esta noticia aterrorizó al conductor de 50 años, por lo que tomó la decisión de someterse a la prueba del VIH en una clínica que, a su parecer, no era tan frecuentada, pues temía que fuera captado por las cámaras y se desataran en torno a su salud. Fue entonces que, el primer resultado que obtuvo fue positivo, lo que le produjo un gran desazón e incertidumbre, sin embargo, cuando entró en comunicación con su doctor, le llamó la atención por haber acudida a una clínica de "ínfima categoría", por lo que Bisogno volvió a realizarse otros estudios más precisos que arrojaron que era negativo al virus.

Mientras Daniel explicaba cómo vivió aquella experiencia, Pati hizo un comentario, en la que usó el término "limpio" para destacar que el conductor de "Ventaneando" no tenía VIH, lo que causó indignación en redes sociales, debido a que asociar la enfermedad con cualidades contrarias a la denominación "limpio" incita al estigma, uno de los problemas más agudos a los que se ha tenido que enfrentar la población que vive con el virus y por la cual, es víctima de una serie de actos discriminatorios en su día a día.

Por ello, ya han sido varias y varios activistas que han recurridos a sus redes sociales para exponer su desacuerdo ante la falta de información con que la conductora se refirió al virus de la inmunodeficiencia humana; uno de ellos fue el usuario Misael Muñoz, quien contestó directamente a la conductora: "

Hola, Pati Chapoy. Yo vivo con VIH y no estoy sucio ni soy peligroso, lo peligroso es la ignorancia. Su responsabilidad como comunicadora es informarse y hacer bien su chamba, exigimos recapacite sus comentarios".

Otro de los comentarios que se destacan es el del usuario Manu León, quien dijo: "Is this for real? LO ES y es un insulto y una burla para quienes vivimos con VIH, una forma más de reforzar estigmas, promover desinformación y lastimar nuestras vivencias y luchas, pero también a quienes conviven y apoyan como son familiares y amistades".

Aunque han sido muchos los reclamos y las exigencias que la opinión pública ha hecho a la periodista, Chapoy no ha hecho ningún pronunciamiento con respeto a su comentario.