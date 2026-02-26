Pati Chapoy critica a Cazzu en disputa con Christian Nodal

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- En la nueva polémica que protagonizan

y su ex

está a favor del cantante y esposo de Ángela Aguilar, y le pide a la argentina que ya se calle y se dedique aInti y a gastar el dinero que le da Nodal.La molestia desurgió después de que hace unos días Nodal, con quien tiene una hija en común, compartiera unay musicalizara la publicación con el tema "Rosita", de Tainy, Rauw Alejandro & JHAYCO; en una parte de la canción se escucha:"Yo me voy y me caso contigo a lo".La trapera lanzó una ampliaen la que criticó elque existió entre Rauw Alejandro y JHAYCO, quienes eran sus amigos, y lo que hizo su ex, quien la dejó sola con la crianza de Inti; en dicho escrito, la argentina también habla del abandono que ha sufrido su hija por parte de Christian.y dijo que él no abandonaba a su hija, sólo estaba en la espera de unaque diera claridad y justicia tanto con las visitas como con la, pues asegura, lo que pedíaera desproporcionado con respecto a las necesidades de su hija de dos años.-----le pide aque ya se calleEn el programa "", la periodistaarremetió contray su actuar en contra de Nodal, y de nueva cuenta expresó que ha sido la cantante quien se ha encargado de darse a conocer hablando de su, y aunque aseguró que no le quitapor lo que hace, criticó que se indigne con algo que ella misma ha hecho en el pasado."Yo no sé por qué se queja, cuando ella ha sido la única que se ha dedicado a utilizar su problemita o supara darse a conocer aquí en México y en otros lados; no le quito elque tiene con lo que hace, pero ella se ha dedicado a hacer exactamente lo que en este momento le molesta de otros", expresó.Según Chapoy,pone en medio de laentre ella y Nodal a la, por lo que le sugirió quedarse callada,y recibir el dinero que le da el cantante., ya quédate calladita mamacita, atiende a tu hija, recibe la lana que te da y ya, pero ¿quiere más?... ay", expresó mientras el resto del equipo del programa comentaban la situación.Cuandoopina que otra vezpuso en medio de laa la, Chapoy expresó:"¡Ya chole!".Para Pati,estáal estilo, de la también argentina,, al finambas, dijo."Está en, esta actriz argentina... que todo lloraba, y todo, ¡al fin argentina, qué barbaridad!".Los comentarios de la conductora de "" han dividido opiniones en, pues aunque algunos coinciden con ella, otros le piden que sea imparcial y que no sea tan obvia sobre su amistad y cercanía con Nodal y los Aguilar.No es la primera vez quese lanza contra, en el pasado la ha criticado y puso en duda que llenara el, algo que sí ocurrió en su gira "Latinaje".