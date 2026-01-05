Patricio Borghetti y Odalys Ramírez celebran su unión en una ceremonia especial

CIUDAD DE MÉXICO, enero 5 (EL UNIVERSAL).- El actor Patricio Borghetti y Odalys Ramírez celebran su boda, luego de 15 años de relación y la concepción de los dos hijos que comparten; Gia y Rocco, quienes fueron sus invitados especiales, junto con 10 integrantes más de su familia, pues la pareja deseaba celebrar este momento en total privacidad.

Fue Cancún el destino que el argentino y la cubana eligieron para contraer nupcias, como mostró en exclusiva la revista "¡Hola!".

De acuerdo con los pormenores, narrados en la publicación, la boda se celebró el pasado viernes, 2 de enero, en una playa exclusiva ubicada en la Riviera Maya, la cual forma parte del hotel de cinco estrellas, Hotel Sensira Resort Cancún.

La conductora de Televisa expresó que la decisión de que la boda tuviera lugar a inicios de año fue tomada por ella y Pato por el simbolismo que conlleva el comienzo de ciclos:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Nos parecía muy mágico empezar el 2026 con una ceremonia que celebrara el amor, que es a lo que le hemos apostado estos años".

Odalys, quien recibió el anillo de compromiso en 2019, expresó que una de las ventajas que ha supuesto postergar su boda, fue que, ahora, sus hijos pudieron ser partícipes de la ceremonia que, describió como espiritual, lo que sumó gran valor al significado de esa fecha.

"Una de las ventajas de casarnos 15 años después, con nuestros hijos ya grandes, es que fueron muy participativos en la organización", precisó.

De hecho, como contaron los ahora esposos, fueron Gia y Rocco quienes les entregaron los anillos de boda frente al altar, en donde, además, ellos leyeron sus votos y brindaron con los integrantes de su familia que los acompañaron.

Otro de los datos que proporcionaron a "¡Hola!" fue que, sólo hace unas semanas, acudieron al registro civil de la Ciudad de México para contar con el documento que legitima su matrimonio.

La sencillez de la ceremonia, en la que ambos se mantuvieron descalzos, fue una demostración del estilo de vida que Ramírez confió que llevan, fuera de las cámaras de televisión.

"En nuestra vida privada, somos súper sencillos y queríamos que la ceremonia fuera de muy buena vibra y energía, pero no queríamos nada glamouroso, porque eso es lo que tenemos todos los días en el trabajo, por eso siempre fantaseamos que cuando fuera nuestra boda iba a ser algo natural y sencillo, con los pies en la arena, porque siempre nos entusiasmó, la idea de que fuera en la playa, para conseguir los outfits seguimos la misma línea y dijimos: 'hagámoslo así, ¡descalzos!'", ahondó la novia.

Entre los invitados se encontraron la madre y padre, así como uno de los hermanos de Borghetti, Gia, Rocco y Santino, el hijo que el argentino comparte con Grettel Valdéz, también estuvieron presentes algunos sobrinos.