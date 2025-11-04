Patrick Stewart podría retirarse después de Avengers

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 4 (EL UNIVERSAL).- Con 85 años, Patrick Stewart podría despedirse de la actuación tras concluir su trabajo en "Avengers: Doomsday", la próxima gran producción del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) dirigida por los hermanos Russo y programada para estrenarse el 18 de diciembre de 2026.

A través de un podcast, el comentarista y filtrador Kristian Harloff realizó una polémica declaración en su video "Stranger Things DRAMA: Millie Bobby Brown vs. David Harbour?!", donde señaló que el posible retiro del actor tras interpretar una vez más a Charles Xavier, su icónico personaje en la saga de X-Men.

"Esta es la noticia importante que escuché. Sabemos que Sir Patrick Stewart aparecerá aquí como el Profesor X. Eso lo sabemos. Al parecer, después de esto se retira de la actuación", dijo.

Su despedida llegaría en uno de los proyectos más esperados del MCU y ante miles de fans que crecieron viéndolo en cintas como "Viaje a las estrellas: Primer contacto" (1996), "Logan: Wolverine" (2017) o "Coda" (2019).

¿Qué actores de X-Men volverán "Avengers: Doomsday"?

En esta nueva entrega de Marvel se espera la reunión de los Vengadores, los X-Men y los Cuatro Fantásticos, algo posible gracias a la compra de 21st Century Fox por parte de Disney, lo que permitió al estudio recuperar los derechos de personajes como Deadpool y Wolverine, quienes protagonizaron una película en 2024.

La cinta será dirigida por Joe y Anthony Russo, responsables de éxitos como "Avengers: Infinity War" y "Avengers: Endgame", y contará con guion de Michael Waldron, quien ha trabajado en series y películas del MCU como "Loki" y "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

En esta ocasión, Marvel planea unir definitivamente el multiverso que ha venido desarrollando desde 2021 con la serie "WandaVision", invitando a los actores originales que interpretaron a los mutantes en la saga cinematográfica de X-Men estrenada entre 2000 y 2006.

Entre los nombres confirmados o mencionados destacan:

Patrick Stewart (Profesor X)

Ian McKellen (Magneto)

James Marsden (Cíclope)

Alan Cumming (Nightcrawler)

Rebecca Romijn (Mystique)

Kelsey Grammer (Beast)

Patrick Stewart ha sido uno de los actores más recordados por su papel como Charles Xavier desde su debut en X-Men (2000). Su carisma, talento y legado lo convirtieron en una de las figuras más queridas del cine de superhéroes.

De confirmarse su retiro, "Avengers: Doomsday" marcaría el cierre de una carrera que ha dejado una huella imborrable en la historia del cine y en el corazón de los fans de Marvel.