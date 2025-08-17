Paty Navidad celebra resolución judicial en contra de periodista

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Patricia Navidad reacciona y celebra la orden judicial que recibió Penguin Random House, editorial que lanzó el libro de Anabel Hernández, "Las señoras del narco: amar en el infierno", libro en el que se asevera que fue una de las actrices que se prostituyó con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva.

La resolución se dio a conocer el 11 de julio, en una sesión pública en la que el tribunal colegiado de apelación del vigésimo sexto circuito, con sede en La Paz, Baja California Sur, dio a conocer en qué consistiría el fallo, así como su motivo.

En la obra "Las señoras del narco: amar en el infierno", Hernández -periodista de investigación-, narra, específicamente, en las páginas 242 y 243, que actrices de la televisora habrían sostenido encuentros, de índole sexual, con Beltrán Leyva, entre las mencionadas, se encontraba Paty.

Y, si bien, cuando el libro se publicó, la actriz reconoció que acudió al encuentro del narcotraficante, explicó que acudió a base de engaños, ya que le habían expresado que, si Beltrán Leyva quería encontrarse con ella, era porque era un gran admirador suyo y su salud estaba en descenso.

"Me dijeron que era mi fan, que estaba muy enfermo; resultó que fue un engaño, eso sí lo escribe Anabel, (...) y (cuando) ya llegué, me enteré de qué se trataba, obviamente, hubo una propuesta indecorosa, que no acepté y que, nunca, he aceptado en mi vida porque, si algo no vendo, es esa, mi integridad", dijo en su momento la actriz, quien ha confrontado a Hernández, llamándola "mentirosa".

Ahora, la editorial que publicó el texto, en septiembre de 2023, tendrá que pagar una multa, ofrecer una disculpa pública y publicar la réplica de Televisa, por las partes de la obra que carecen de pruebas suficientes para ser descritas como hechos fehacientes.

Al enterarse del fallo, Patricia Navidad no dudó en pronunciarse y, a través de sus redes sociales, mostró la satisfacción que le produce la resolución.

"A cada capillita le llega su fiestecita, esto apenas comienza Anabel Hernández, la verdad y la justicia, a veces, tardan, pero siempre llegan, no más difamaciones de pseudoperiodistas que lucran con la mentira, dañando la integridad y dignidad de personas, a través de sus escritos de ficción e historias sin fundamento", escribió.

Además, reiteró su deseo de que Anabel le demuestre las pruebas que sustentarían sus afirmaciones.

"¿Quiénes han sido tus fuentes y tus contactos, Anabel?, en mi caso, me quedas a "deber" las pruebas, que no existen; espero las explicaciones, además de las disculpas correspondientes", mencionó y concluyó su mensaje con la frase "nada es personal".