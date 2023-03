Pedro Fernández reconoce que tuvo problemas por actuar con De Sousa

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- A poco de que se cumpla una década del estreno de "Hasta el fin del mundo", telenovela protagonizada por Pedro Fernández y Marjorie de Sousa, el cantante reconoció lo que tantos años calló y negó, al revelar que su esposa atravesó momentos muy complicados mientras el actor compartía reparto con la venezolana, situación que presumiblemente lo llevó a renunciar al personaje principal de la producción de Televisa.

En julio de 2014 se emitió el primer episodio de "Hasta el fin del mundo", un melodrama producido por Nicandro Díaz, el cual marcaba el regreso de Pedrito a las telenovelas, luego de dos años de ausencia en la pantalla chica y su primer proyecto compartido con Marjorie quien, en esa época, era una de las actrices más codiciadas del medio.

La historia de esta producción narraba la vida de Sofía Ripoll (Marjorie de Sousa), una joven empresaria que hereda las Fábricas Ripoll, especialistas en la elaboración de chocolate, luego de que su padre muere, por lo que debe trabajar duro para sacar adelante el negocio familiar y proveer de lo necesario a su madre y sus dos hermanas.

La narrativa también da cuenta de la historia de Salvador "Chava" Cruz (Pedro Fernández), quien es piloto de carreras y mecánico, sin embargo, luego de atravesar diferentes vicisitudes debido a la falta de recursos económicos que atraviesa, se ve en la necesidad de descuidar su pasión, que son los autos, y comienza a trabajar como el chofer de Sofía.

No se requiere mucha ciencia para desentrañar que, luego de la convivencia diaria, Sofía y Chava comienzan a experimentar una atracción y conexión mutua, pues al poco tiempo de que estos personajes unen caminos, comienza una historia de amor llena de enredos y situaciones que complicarán que ambas partes se confiesen su amor.

La producción de Nicandro Díaz resultó un éxito total ya que, en su momento, se convirtió en uno de los productos de entretenimiento al aire más consumidos por la audiencia y aunque el éxito de la "Hasta el fin del mundo" fue evidente, tal parece que la química de los personajes que hizo que el público se enganchara con la historia, distaba severamente de lo que sucedía en la realidad entre Fernández y De Sousa.

Mientras la telenovela era transmitida fue mucho lo que se dijo, empezando porque Rebecca Garza, la esposa de Pedrito, y sus hijas, se sentían muy celosas de que el cantante conviviera con la actriz, situación que comenzó a tensar mucho las cosas en el set de grabación, como confirmaría Alan Slim -uno de los actores del reparto-, años más tarde, al expresar que las escenas de beso entre Pedro y Marjorie resultaban muy incomodas, debido a que era evidente que el cantante de ranchero no la quería besar.

Fue así como no pasó mucho tiempo para que Fernández abandonará el proyecto pues, a tres meses de su estreno, se reunió con los medios para expresar que ya no aparecería en la telenovela, justiciándose al expresar que la decisión la había tomado por problemas en su salud, pues su especialista le había indicado que necesitaba reposo, ya que en los últimos cinco meses se había visto bajo un régimen laboral muy intenso que, más tarde, podría cobrarle factura.

Luego de un tiempo, De Sousa fue quien rompió el silencio y destacó que, al enterarse de la noticia, no pudo más que ponerse a llorar, pues el mismo día que supo que Fernández salía del proyecto fue la fecha en que la telenovela alcanzó los mejores niveles de audiencia.

En esa ocasión, la actriz dijo que se sintió muy preocupada, pues el público había manifestado el gran gusto que le producía verlos juntos en la pantalla, por ello, cuando David Zepeda tomó el papel de Chava Cruz, Marjorie se angustió pues el actor no contaba con el mismo carisma que Pedro, pero con el tiempo se dio cuenta que imprimió al personaje su sello personal.

Ahora es el mismo Pedro Fernández quien habló del tema, sin más conflicto, pues ya han pasado nueve años desde que sucedieron los hechos y, en esta ocasión, destacó que en ese año su esposa atravesó una época muy complicada, ya que el público la atacó haciéndola pasar por un trago amargo, por ello le dio todo el crédito a su pareja, la que dijo que supo sobrellevar todos los comentarios negativos que fueron dirigidos hacia su persona.

"Nombre, imagínate... cuando me la atacaron... horrible, por eso hablo de que fue una mujer inteligente porque si fuera otra persona, creo que hubiera salido a decir y a defenderse de otra manera, sin embargo, se mantuvo con la serenidad de saber lo que esto representa, de repente desborda comentarios y situaciones que se pueden malinterpretar o aprovechar para hacer algo que no está correcto", destacó mientras se detuvo a charlar con los medios en la alfombra morada de "Mariachis".

Por ello, el actor agradeció a su esposa su comprensión y solidaridad en todos estos años que han estado juntos:

"Ha sido una mujer fuerte, una mujer inteligente que ha tratado de entender, no es sencillo de llevar el estilo de vida que tenemos los artistas, las ausencias, las giras, los chismes que luego no son verdad, pero ya por lo pronto le siembra una semillita ahí, y te meten en camisa de 11 varas por las próximas 72 horas, quién sabe que vaya a ocurrir", bromeó.