Pedro Pascal filma en CDMX la película De noche

CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- Mientras la mayoría de personas está descansando,

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en calles delde la Ciudad de México.Elde "" se encuentrala cinta "", al lado de Danny Ramírez.En esta ocasión eldelchileno sale de un comercio, cruza la calle y levanta unas monedas.encabezan esta película("Mi historia sin mi" y "Lejos del cielo"), interpretando a dos hombres gay que en los años 30 deben huir a México.se, de acuerdo con integrantes de la producción, una buena parte en laElarrancó en Cananea, Sonora, porque era lugar que permitía tener tomas con, semejantes a lo que podía observarse en Los Ángeles de principios del siglo 20, donde se desarrolla la historia., lade la cinta, quien en México ha colaborado en filmes como "Heroico" y "Mano de obra", fue quien recomendó la ciudad norteña a la producción, que quedó encantada." es la cinta que hace dos años abandonó de improviso("Guason") sin explicaciones de por medio y a unos días de comenzaren Guadalajara.