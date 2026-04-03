Erika Buenfil confiesa por qué ama y admira a Meryl Streep
Meryl Streep y Anne Hathaway destacaron la importancia de México en su gira y expresaron admiración por el país y su cultura.
A
CIUDAD DEMÉXICO , abril 3 (EL UNIVERSAL).- Erika Buenfil
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
fue una fan feliz hace unos días, cuando conoció a la actriz Meryl Streep, de quien es seguidora de toda la vida; Streep y Anne Hathaway estuvieron en México para promocionar la película "El diablo se viste a la moda 2", y la actriz de 62 años fue una de las invitadas al Museo Anahuacalli, donde se dio en encuentro.
Para Buenfil, escuchar hablar a Meryl Streep, quien tiene la misma edad que ella, fue una experiencia llena de emoción que compartió con la prensa:
"La voz de Meryl inigualable, o sea, igualita... dices '¡sí es su voz!', está padrísima, sé que es una tontería lo que estoy diciendo", reconoció sonriente.
La actriz mexicana, quien acudió acompañada de su hijo Nicolás, reconoció que tanto Meryl Streep como Anne Hathaway se veían hermosas, y parecían muy cómodas en México, país del que ambas hablaron muy bien.
"Bellas, bellas las dos, hablaron muy bien de México, que de hecho habían escogido venir en su gira, en su tour de presentación de película, escogieron México, me imagino por la comida y por nosotros, los mexicanos", expresó.
Buenfil confesó que ha visto muchas veces la película "El diablo se viste a la moda" y por supuesto no se perderá la segunda parte; admitió que para ella fue un sueño y algo importante ver de cerca a ambas actrices reconocida en Hollywood.
"Ellas representan muchas cosas para nosotras como actrices, son Hollywood, son estrellas internacionales", mencionó.
Buenfil compartió un video en sus redes, donde se ha convertido en una de las más seguidas en TikTok, donde muestra cómo se preparó antes de ver de cerca a Meryl Streep y a Anne Hathaway, quienes reiteró, la pasaron muy bien entre el público chilango.
"Hermosas, relajadas, contentas, se la están pasando muy a gusto, las estamos tratando muy bien los mexicanos".
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum agradeció las palabras que dijo sobre ella Meryl Streep, quien reconoció el valor de que México tenga una presidenta mujer por primera vez en su historia.
"Claro que México ha dejado atrás a los Estados Unidos teniendo una presidenta mujer. Y aunque no tiene que ver con el género, es genial para las niñas pequeñas saber que cualquiera en la familia puede ser un líder", dijo Streep.
no te pierdas estas noticias
Erika Buenfil confiesa por qué ama y admira a Meryl Streep
SLP
El Universal
Meryl Streep y Anne Hathaway destacaron la importancia de México en su gira y expresaron admiración por el país y su cultura.
Mel Gibson dirigió escena de Barrabás que transformó al actor
SLP
El Universal
El actor italiano experimentó una conversión religiosa tras interpretar a Barrabás en la película.
Rinden homenaje a Juan Gabriel en el Teatro de la Paz
SLP
Redacción
Festival en Primavera reunió a artistas en tributo al Divo de Juárez.