Erika Buenfil confiesa por qué ama y admira a Meryl Streep

CIUDAD DE

, abril 3 (EL UNIVERSAL).-

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fue una fan feliz hace unos días, cuando conoció a la actriz, de quien es seguidora de toda la vida;estuvieron enpara promocionar la película "2", y la actriz de 62 años fue una de las invitadas al, donde se dio en encuentro.Para Buenfil, escuchar hablar a, quien tiene la misma edad que ella, fue unade emoción que compartió con la prensa:"Lainigualable, o sea, igualita... dices '¡sí es su voz!', está padrísima, sé que es una tontería lo que estoy diciendo", reconoció sonriente.La actriz mexicana, quien acudió acompañada de su hijo Nicolás, reconoció que tantocomose veían, y parecían muy cómodas en, país del que ambas"Bellas, bellas las dos,de, que de hecho habían escogido venir en su gira, en su tour de presentación de película, escogieron, me imagino por la comida y por nosotros, los mexicanos", expresó.Buenfil confesó que ha visto muchas veces la película "" y por supuesto no se perderá la segunda parte; admitió que para ella fue un sueño y algo importante ver de cerca a ambas actrices reconocida en"Ellas representan muchas cosas para nosotras como actrices, son, son", mencionó.Buenfil compartió un video en sus redes, donde se ha convertido en una de las más seguidas en, donde muestra cómo sede ver de cerca ay a, quienes reiteró, la pasaron muy bien entre el, contentas, se la están pasando muy a gusto, las estamos tratando muy bien los mexicanos".La presidenta deagradeció las palabras que dijo sobre ella, quien reconoció el valor de quetenga unapor primera vez en su historia."Claro queha dejado atrás a los Estados Unidos teniendo una. Y aunque no tiene que ver con el género, es genial para las niñas pequeñas saber que cualquiera en la familia puede ser un líder", dijo