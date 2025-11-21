Película mexicana 'No nos moverán' avanza en camino a los Oscar

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 21 (EL UNIVERSAL).- La película "No nos moverán" dirigida por el mexicano Pierre Saint-Martin y centrada en una de las mayores tragedias del país: La matanza de Tlatelolco de 1968, dio un paso clave rumbo a los Premios Oscar, luego de ser incluida por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en la lista preliminar de largometrajes que aspiran por una nominación.

Este viernes, la Academia dio a conocer los títulos que cumplieron los requisitos para las categorías de Largometraje de Animación, Largometraje Documental y Largometraje Internacional de la 98 edición de los galardones.

En la categoría de Largometraje Internacional, en la que participa México, compiten obras provenientes de 86 países.

¿Cuáles son los requisitos para Largometraje Internacional?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para ser consideradas, las películas deben durar más de 40 minutos, haber sido producidas fuera de Estados Unidos y contar con más del 50% de diálogos en un idioma distinto al inglés.

¿Cuándo se dará a conocer si "No nos moverán" ya está elegida para los Oscar?

El próximo 16 de diciembre se anunciará el shortlist de 15 películas, mientras que del 8 al 12 se realizará la votación preliminar en categotrias selectas.

El 22 de enero será el anuncio de nominaciones y el 15 de marzo de 2026 la ceremonia de los Ceremonia de los 98 Oscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles.