Película mexicana retrata trastornos postpandemia y salud mental en familias

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- ¿Qué pasó después del

en México? Las cifras arrojaron que la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

creció en un 25% y laen un 34%, pero poco se habló de ello y en el mundo del entretenimiento casi fue algo dejado de lado.Pero hubo un cineasta,, quien realizó un convenio con lade la UNAM y se dio cuenta que tras la pandemia de tres años (2020-2023) los trastornos se incrementaron significativamente, pero todos hablaban dee inmunización.Así que comenzó a escribir un guion que abordara la temática y creó "", película ya en salas, llevando en el elenco a, Alejandro Gazque, Melisa Reynoso, Paulina de Lira, Leo Hernández y Rebeca Garvel."La película habla de la, la, trastornos alimenticios, la adicción, cosas que pasaron, que se incrementaron, pero que no se habló de ello. Es la historia de una familia que inicia una vez que se levanta el confinamiento, la emergencia sanitaria, y transcurre a lo largo de, nos vamos con un día en cada historia", dice De Antuñano.La idea fue hacer unde lo ocurrido, así que se habló conen la materia y quienes experimentaron esas"Fuede las comedias, de lo narco y pues sí es un tema triste, pero fue algo que efectivamente pasó. Hubo muchos muertos, pero poco se habló de la, un daño a mediano y largo plazo que causó el no vernos, abrazarnos, hablar, besarnos y es algo que apenas vamos a ver (las consecuencias). Ahora nos vemos inmersos en la frivolidad del like (en redes sociales) en lugar de construir planes de vida más concretos", apunta el realizador." participó encomo los de, Amsterdam, Milán, Beijing, Tokio y Londres."Trata de ser autocrítica y de ver que las nuevas pandemias (psicológicas) son más letales y mortales que un virus, porque son invisibles. Ha conectado porque en todos los países hubo preocupación por el tema de las, el cómo se comercializaba, las medidas en paquetes económicos, de contención de crisis, pero no en", expresa.",, es una producción dey una duración de dos horas. El guion corre a cargo dey la fotografía es responsabilidad de Ernesto Montoya.