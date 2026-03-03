Película mexicana retrata trastornos postpandemia y salud mental en familias
El filme contó con apoyo de especialistas y testimonios para un retrato realista.
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- ¿Qué pasó después delconfinamiento por Covid-19 en México? Las cifras arrojaron que la depresión y ansiedad
creció en un 25% y la violencia intrafamiliar en un 34%, pero poco se habló de ello y en el mundo del entretenimiento casi fue algo dejado de lado.
Pero hubo un cineasta, Pablo de Antuñano, quien realizó un convenio con la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y se dio cuenta que tras la pandemia de tres años (2020-2023) los trastornos se incrementaron significativamente, pero todos hablaban de vacunas e inmunización.
Así que comenzó a escribir un guion que abordara la temática y creó "La familia perfecta", película ya en salas, llevando en el elenco a Claudia Goytia, Alejandro Gazque, Melisa Reynoso, Paulina de Lira, Leo Hernández y Rebeca Garvel.
"La película habla de la ansiedad, la depresión, trastornos alimenticios, la adicción, cosas que pasaron, que se incrementaron, pero que no se habló de ello. Es la historia de una familia que inicia una vez que se levanta el confinamiento, la emergencia sanitaria, y transcurre a lo largo de una semana, nos vamos con un día en cada historia", dice De Antuñano.
La idea fue hacer un retrato realista de lo ocurrido, así que se habló con especialistas en la materia y quienes experimentaron esas experiencias.
"Fue salirse del molde de las comedias, de lo narco y pues sí es un tema triste, pero fue algo que efectivamente pasó. Hubo muchos muertos, pero poco se habló de la salud mental, un daño a mediano y largo plazo que causó el no vernos, abrazarnos, hablar, besarnos y es algo que apenas vamos a ver (las consecuencias). Ahora nos vemos inmersos en la frivolidad del like (en redes sociales) en lugar de construir planes de vida más concretos", apunta el realizador.
"La familia perfecta" participó en festivales como los de Florencia, BAFICI, Amsterdam, Milán, Beijing, Tokio y Londres.
"Trata de ser autocrítica y de ver que las nuevas pandemias (psicológicas) son más letales y mortales que un virus, porque son invisibles. Ha conectado porque en todos los países hubo preocupación por el tema de las vacunas, el cómo se comercializaba, las medidas en paquetes económicos, de contención de crisis, pero no en salud mental", expresa.
"La familia perfecta", rodada en 2024, es una producción de La Konstancia Films y una duración de dos horas. El guion corre a cargo de José Luis Trejo y la fotografía es responsabilidad de Ernesto Montoya.
