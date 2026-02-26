Pepe Aguilar pide paz tras balacera en rancho de Zacatecas
Autoridades confirmaron que Ángela Aguilar y Christian Nodal no fueron objetivo del ataque en el rancho familiar.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- Semanas después de loshechos violentos cerca del rancho "El Soyate" en Zacatecas, donde su hija Ángela Aguilar y su esposo Christian Nodal presenciaron un enfrentamiento entre autoridades y un grupo delictivo, el cantante Pepe Aguilar
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
reapareció en entrevista para enviar un mensaje de calma y unidad en México.
Sin dar detalles específicos sobre el suceso, habló del riesgo que se vive ante la violencia: "Lo que (sucedió), solamente demuestra que todos estamos vulnerables, unos más que otros ante esta situación que espero pronto pase porque lo que quiero para mi país es que haya paz", dijo para el canal de youtube de Tony Dandrades.
Respecto al incidente de la propiedad de la familia Aguilar el 12 de febrero, las autoridades de Zacatecas confirmaron que Aguilar y Nodal no fueron el objetivo del ataque. La pareja estaba saliendo del rancho rumbo al aeropuerto de la Ciudad de México cuando presenció la balacera. Tras el suceso, recibieron escolta de seguridad hasta salir de la zona de riesgo.
Cinco días después, el fiscal Cristian Camacho Osnaya explicó que el enfrentamiento se derivó de un operativo contra generadores de violencia en la región, entre ellos el jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación apodado "El Braca".
Pepe Aguilar habla tras el abatimiento de "El Mencho"
Además, Pepe Aguilar ese refirió a la reciente ola de violencia en el país, incluyendo la operación en Tapalpa, Jalisco, donde murió Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, y reiteró su deseo de tranquilidad:
"Espero que México pronto alcance la paz. La gente buena, los mexicanos buenos, nos la merecemos. De todo corazón deseo que quienes toman decisiones sean guiados por Dios para que lleguemos rápido a ese lugar", dijo.
no te pierdas estas noticias
Pepe Aguilar pide paz tras balacera en rancho de Zacatecas
SLP
El Universal
Autoridades confirmaron que Ángela Aguilar y Christian Nodal no fueron objetivo del ataque en el rancho familiar.
Terrazas en Zócalo CDMX para ver a Shakira rondan los 4mil 500 pesos
SLP
El Universal
Algunos restaurantes incluyen alimentos y bebidas en el costo de la reservación para el evento.
Fan irrumpe domicilio de Karina Torres durante transmisión en vivo
SLP
El Universal
La influencer expresó su incomodidad y pidió no normalizar conductas obsesivas de seguidores.