Pepe Aguilar pide paz tras balacera en rancho de Zacatecas

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- Semanas después de los

cerca del rancho "El Soyate" en Zacatecas, donde su hija Ángela Aguilar y su esposo Christian Nodal presenciaron un enfrentamiento entre autoridades y un grupo delictivo, el cantante

reapareció en entrevista para enviar unSin dar detalles específicos sobre el suceso, habló del riesgo que se vive ante la violencia: "Lo que (sucedió), solamente demuestra que todos estamos vulnerables, unos más que otros ante esta situación que espero pronto pase porque lo que quiero para mi país es que haya paz", dijo para el canal de youtube de Tony Dandrades.Respecto alde la propiedad de la familia Aguilar el 12 de febrero, lasconfirmaron que Aguilar y Nodal no fueron el objetivo del ataque. La pareja estaba saliendo del rancho rumbo al aeropuerto de la Ciudad de México cuando presenció la balacera. Tras el suceso, recibieronhasta salir de la zona de riesgo.Cinco días después, elexplicó que el enfrentamiento se derivó de uncontra generadores de violencia en la región, entre ellos el jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación apodado "".habla tras el abatimiento de "El Mencho"Además,ese refirió a la reciente ola de violencia en el país, incluyendo la, Jalisco, donde murió Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, y reiteró su"Espero que México pronto alcance la paz. La gente buena, los mexicanos buenos, nos la merecemos. De todo corazón deseo que quienes toman decisiones sean guiados por Dios para que lleguemos rápido a ese lugar", dijo.