Presentan cartel del San Luis Metal Fest

Este día fue presentado el Metal Fest San Luis Potosí y su cartel completo.

La primera edición se desarrollará el 16 y 17 de mayo en los predios de la Fenapo, teniendo como grupos destacados a Metal Church, Grave y Possessed.

El cartel definitivo también incluye a bandas como Dogma, Hellripper, Marduk y Void.

Chécalo:

