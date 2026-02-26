Presentan cartel del San Luis Metal Fest
Se desarrollará el 16 y 17 de mayo
Este día fue presentado el Metal Fest San Luis Potosí y su cartel completo.
La primera edición se desarrollará el 16 y 17 de mayo en los predios de la Fenapo, teniendo como grupos destacados a Metal Church, Grave y Possessed.
El cartel definitivo también incluye a bandas como Dogma, Hellripper, Marduk y Void.
Chécalo:
Metal Fest espera a 20 mil seguidores
