En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Presentan cartel del San Luis Metal Fest

Se desarrollará el 16 y 17 de mayo

Por Iván Edmundo Rodríguez

Febrero 26, 2026 01:13 p.m.
Foto: FB Metal Church

Foto: FB Metal Church

Este día fue presentado el Metal Fest San Luis Potosí y su cartel completo.

La primera edición se desarrollará el 16 y 17 de mayo en los predios de la Fenapo, teniendo como grupos destacados a Metal Church, Grave y Possessed.

El cartel definitivo también incluye a bandas como Dogma, Hellripper, Marduk y Void.

Chécalo: 

Metal Fest espera a 20 mil seguidores

