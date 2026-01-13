Pepe Aguilar sorprende al actuar por 300 pesos en evento benéfico

CIUDAD DE MÉXICO, enero 13 (EL UNIVERSAL).- Pepe Aguilar cobró sólo 300 pesos por presentarse en un evento en el que, el dinero recaudado por su aparición sería destinado a una casa de reposo para adultos de mayores; además, donó una cantidad que superaba los 100 mil pesos.

Fue a inicios de año, a propósito de su estadía en Zacatecas, ciudad de la que es oriundo que, el cantante de "Por mujeres como tú" participó en una charreada que se organizó en el municipio de Juchipila.

En su momento, las imágenes de Aguilar en el evento ecuestre se difundieron, debido a que, desde su asiento, tomó un micrófono para cantar y amenizar, sin que se sospechase que su participación escondía detrás un motivo altruista.

Héctor Aparicio, promotor cultural en Zacatecas, dio detalles a "Ventaneando" del evento benéfico.

Afirmó que Pepe Aguilar aprovechó el hecho de que estaba vacacionando con gran parte de su familia, para exhortar a su esposa Aneliz, a sus hijos Ángela y Leonardo, así como a su yerno, Christian Nodal, a que lo acompañasen y la charreada obtuviera mayor interés de quienes pagarían por una entrada.

"Todo aquí estaba lleno, la gente empezó a decir ´que canten, que canten´, y ya se para Pepe Aguilar a cantar, después canta Ángela, luego Christian, luego Pepe se aventó otra, todos cantaron, Ángela se puso a firlmarles a la gente todo lo que agarraba", detalló.

Esta no sería la primera vez que Aguilar es parte de este evento, el promotor confesó que es desde hace tres años, que el cantante apoya con la causa, pues para la casa de retiro es muy importante la solvencia de gastos constantes, que supone la compra de pañales y andaderas.

De entre las declaraciones de Aparicio, la que más sorprendió fue la relacionada con la cantidad que Aguilar habría cobrado por presentarse a la charrerada, pues afirma que el cantante pidió una suma simbólica de 300 pesos, lo mismo que costaba un boleto para que el público pudiera ingresar al evento.

"La encargada del asilo me dijo ´es que estamos muy preocupados porque va a venir Pepe Aguilar y no sabemos cómo recibirlo y le dije ´ ¿y cuánto le cobró?´, me dice ´me cobró 300 pesos por venir´".

El organizador dimensionó que esa cantidad de dinero no se comparaba con todo lo que Aguilar y su equipo tuvieron que invertir para trasladarse a Juchipila pues, además de ir acompañado con su familia, el músico llevo consigo a los charros que se entrenan en su rancho, conocido como "El Soyate".

"Yo no sé cuánto no cobra cada charro, son deportistas de primer nivel, los campeones nacionales, un caballo cuánto no se come al día, los tráilers, el diesel, ellos venir, nada más le cobró 300 pesos, todo lo demás es a beneficio".

También reveló que, además, el cantante donó una cantidad que osciló en poco más de 100 mil pesos.