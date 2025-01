Origel desmiente rumores sobre embriagar a Silvia Pinal

Juan José "Pepillo" Origel niega que, entre sus intenciones, estuviera mantener alcoholizada a doña Silvia Pinal, mientras se encontraban, pues afirma que la amistad que compartió con la diva del cine fue auténtica, motivo por lo que nunca habría hecho algo que la pudiera perjudicar o hacerle daño.

Pepillo fue captado a su arribo al aeropuerto de la CDMX, después de pasar unos días en La Habana, Cuba, a la que viajó para asistir al aniversario de bodas de unos amigos.

El periodista fue cuestionado acerca de la autenticidad de la amistad que sostuvo por años con la actriz, pues Iván Cochegrus, que acompañó a la diva y la familia Pinal en sus últimos momentos, ha señalado que Pepillo no se hizo presente en los momentos más adversos; uno de ellos, su velorio.

"No fui porque estaba recién operado de las cervicales, la señora Silvia era mi máximo", expresó.

Aprovechó para desmentir algunos rumores que Cochegrus y la primogénita de la actriz, Sylvia Pasquel, han propagado, pues negó haberse aprovechado de la amistad que tenían, para entrevistar a doña Silvia, para uno de sus programas, a la fuerza.

"Dicen que yo la usé en un programa, la estaba entrevistado, la señora estaba perfectamente, sabía que la estaba entrevistando, traía micro, entonces ¿cómo la iba a estar engañando?, la entrevisté y ella estaba de acuerdo, y yo jamás en la vida haría una cosa, y menos con la señora Pinal, porque si alguien la respetó, alguien la quiso (fui yo)", precisó.

También aclaró el rumor de que su distanciamiento con la diva se debió a que la familia de doña Silvia la alejó de él porque, supuestamente, la instaba a tomar alcohol, lo que negó rotundamente.

¿Tú crees que yo iba a hacer eso?, ¿tú crees que le iba a dar a fuerzas a la señora?, para nada, te lo juro que no".

Origel indicó que, ahora que doña Silvia ya no está, no tiene ningún interés de saber de los Pinal, pues con la que compartió una amistad fue con ella y no con su familia.

"No me interesa, no me interesa hablar de la familia ya, yo quise a la señora Pinal, no quise a las demás".

Entre otras cosas, confió que durante su amistad, la actriz le confió varias intimidades, las cuales se negó a contar; sólo aclaró que, de sus nietas, doña Silvia siempre tuvo una preferencia por Michelle Salas, debido a que la visitaba con mayor frecuencia, y no por Frida Sofía, como se ha dicho últimamente.

"A mí la señora me decía que 'Michelita' era su consentida y siempre me lo decía; decían que Michelle se llevaba sus bolsas y todo, la señora le daba todo lo que quería a Michelle, a mí me consta que la adorada porque la veía más, Frida se fue a Estados Unidos y no se veían tanto".